Reduce SSPM más de 50 % los reportes de violencia familiar desde 2018

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La corporación destacó la atención integral a víctimas y el fortalecimiento de programas especializados en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que los reportes por violencia familiar recibidos a través del 9-1-1 disminuyeron en más del 50 por ciento entre 2018 y 2025, como resultado de las estrategias de atención, prevención y protección implementadas por la corporación.

Durante la conferencia de prensa semanal realizada en el Centro de Autismo, el titular de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG), Enrique Burciaga Heras, presentó los avances obtenidos con la creación de esta unidad, el Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y el Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres y Masculinidades (CEMATH).

“La creación de la DEVIFG, el Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y el CEMATH han fortalecido la confianza ciudadana y mejorado la atención integral a las víctimas.”

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De acuerdo con las cifras presentadas, los reportes por violencia familiar pasaron de 4 mil 648 en 2018 a 2 mil 202 durante 2025, mientras que en el primer semestre de 2026 se contabilizaron 921 llamadas, lo que mantiene la tendencia a la baja, según la dependencia.

El informe también señala que la DEVIFG ha otorgado 17 mil 555 atenciones psicológicas, 4 mil 62 asesorías jurídicas y 2 mil 591 servicios de trabajo social, además de entregar 2 mil 671 Dispositivos de Alerta Inmediata para mujeres víctimas de violencia como parte de las medidas de protección.

Durante la presentación, el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reconoció el trabajo de la DEVIFG y del CEMATH, al considerar que ambas instancias han fortalecido la atención integral, la prevención y la protección de las familias juarenses.

La SSPM afirmó que estos resultados derivan del trabajo coordinado entre la Policía Municipal, el sistema Juárez Vigilante, organizaciones especializadas y campañas de prevención, acciones con las que busca fortalecer la confianza ciudadana para denunciar hechos de violencia familiar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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