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Creará IMM unidad especializada para atender a mujeres con discapacidad

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POR Redacción ADN / Agencias
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El nuevo espacio brindará atención con enfoque incluyente y fortalecerá los servicios para víctimas de violencia en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) anunció la creación de una Unidad de Atención a Mujeres con Discapacidad, con el propósito de fortalecer la atención integral a víctimas de violencia desde una perspectiva interseccional, incluyente y basada en el respeto a los derechos humanos.

Como parte de este proyecto, la directora general del IMM, Elvira Urrutia Castro, encabezó una reunión con representantes de organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, quienes participaron en la mesa de trabajo “Mujeres con Discapacidad: Hacia una atención integral e incluyente”.

“El objetivo es construir un espacio especializado y basado en el respeto y la promoción de los derechos humanos.”

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Durante el encuentro se presentó el modelo integral de atención y los ejes estratégicos que darán forma a la nueva unidad, diseñada para responder a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad que enfrentan situaciones de violencia.

Asimismo, se dieron a conocer los perfiles de las personas especialistas que integrarán el equipo de trabajo, así como las competencias y funciones que desempeñarán para ofrecer atención especializada y accesible.

La nueva unidad formará parte de las acciones del IMM para fortalecer la prevención, atención y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia familiar, mediante servicios libres de discriminación y adaptados a las condiciones particulares de esta población.

Con esta estrategia, el Instituto Municipal de las Mujeres busca ampliar el acceso a servicios especializados y contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres con discapacidad, así como su acceso a una vida libre de violencia.

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