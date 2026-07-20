Reitera Municipio acciones contra el maltrato animal y da seguimiento a caso reciente

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El alcalde informó que DABA presentó la denuncia correspondiente y que la SSPM colabora en la búsqueda de evidencias para la investigación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel afirmó que el Gobierno Municipal continuará actuando, a través de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), para prevenir y atender los casos de maltrato animal, luego de un hecho reciente que provocó indignación entre la población.

El edil señaló que la administración mantiene una política de cero tolerancia al maltrato contra los animales y aseguró que las acciones emprendidas se realizan con apego a la ley y dentro de las atribuciones de las dependencias municipales.

“Estamos en contra de cualquier maltrato que se dé. La Dirección de Atención y Bienestar Animal presentó la denuncia para darle seguimiento adecuado a la investigación y que se dé con los responsables.”

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Ortiz Orpinel informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) encabeza la investigación del caso, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) recibió instrucciones para localizar y revisar imágenes de videovigilancia que puedan aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos.

El alcalde consideró que este tipo de casos también evidencian la necesidad de atender problemáticas relacionadas con la salud mental, debido al nivel de crueldad que pueden presentar algunos actos de violencia contra los animales.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer una tenencia responsable de mascotas, al señalar que quienes no puedan brindarles los cuidados necesarios deben buscar alternativas para garantizar su bienestar, ya que se trata de seres sintientes que requieren atención y protección.

El presidente municipal recordó que el maltrato animal constituye un delito, por lo que las personas responsables pueden enfrentar sanciones penales, además de exhortar a la comunidad a colaborar para prevenir este tipo de conductas y denunciar cualquier caso ante las autoridades competentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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