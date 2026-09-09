Retira Municipio construcción irregular durante operativo en La Cuesta

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La estructura invadía una banqueta en la calle Sierra Mojada y obstruía el paso peatonal

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Empleados de diversas dependencias municipales llevaron a cabo un operativo de Reordenamiento Urbano en la calle Sierra Mojada, de la colonia La Cuesta, donde fue derribada una estructura construida de manera irregular sobre una banqueta.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que la intervención se realizó luego de que el propietario hiciera caso omiso a una notificación previa emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano.

“Se les otorgó un plazo para retirar la estructura por sus propios medios, sin embargo, al no atender el requerimiento, procedimos a realizar la demolición de esta construcción”.

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El funcionario explicó que la barda había sido construida recientemente sobre el derecho de vía peatonal, lo que representaba una afectación para la movilidad y seguridad de las personas que transitan por el sector.

De acuerdo con la Dirección de Limpia, la estructura invadía la vía pública e impedía el libre paso de peatones, por lo que se procedió a retirarla como parte de las acciones para recuperar espacios públicos.

Solís Kanahan indicó que la Dirección de Limpia aplicó una sanción aproximada de 4 mil pesos relacionada con esta intervención.

Las acciones fueron acordadas previamente en la mesa de trabajo del Programa de Reordenamiento Urbano, donde se revisan denuncias ciudadanas, quejas y procedimientos por invasiones o usos indebidos de espacios públicos.

Durante el recorrido, personal municipal también atendió inquietudes de vecinos de la calle Sierra Mojada, quienes solicitaron apoyo para contar con un muro de contención que ayude a mitigar afectaciones ocasionadas por lluvias recientes.

Como parte de la visita, cuadrillas de Limpia retiraron tierra de arrastre acumulada en distintos puntos de la colonia, derivada de las precipitaciones registradas en semanas anteriores.

En los operativos de Reordenamiento Urbano participan trabajadores de Ecología, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Regulación Comercial, Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación de Seguridad Vial y la Dirección General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Limpia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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