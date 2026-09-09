Nada nuevo con la oposición

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A ver, siéntense conmigo un ratito. Poquito. Lo suficiente para hacer preguntas, porque últimamente la política en Chihuahua tiene unas coincidencias que una ya no sabe si está viendo entrevistas, campañas adelantadas o una serie donde los

personajes de los medios son los mismos pagados de siempre.

Resulta que Marco Bonilla agarró maletas, Quinto Informe bajo el brazo y se fue de gira por medios nacionales.

Hasta ahí, todo normal. Es alcalde de la capital, quiere presumir resultados y tiene derecho a comunicar lo que hace su gobierno.

Pero una empieza a ver la agenda y piensa: espérame tantito.

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Pascal Beltrán del Río, Paola Rojas, Manuel López San Martín, Joaquín López-Dóriga, Latinus, Azucena Uresti, Ciro Gómez Leyva…

Mucho interés nacional despertó de repente Chihuahua capital.

Y entonces comienza mi etapa favorita: la conspiranoica.

Porque además resulta inevitable recordar la estrategia mediática que durante años ha acompañado al gobierno de Maru Campos. Medios locales, medios nacionales, entrevistas, posicionamiento de imagen y una cantidad de dinero público destinada a comunicación social que sí está documentada y que merece discutirse seriamente.

Porque hasta el propio alcaIde ya anda hablando de “alistar baterías”, de posibles alianzas y de que la próxima elección será contra un “régimen”.

Perdónenme, pero ese ya no suena mucho a informe de baches, luminarias y servicios públicos.Suena a otra cosa.

Y aquí aclaro, antes de que alguien se emocione: no tengo pruebas para afirmar que las entrevistas de Bonilla estén siendo pagadas con recursos públicos ni que alguien les entregue a los periodistas un acordeón con las preguntas.

Pero al preguntar sí podemos.

Porque si el dinero es público, entonces las cuentas también deben ser públicas.

La presidenta estatal del PAN lleva semnanas exprimiendo aquello de “Muerte y Morena es lo mismo”.Primero fueron

espectaculares, luego controversias, denuncias, videos y ahora hasta playeras.

Hay algo que me parece fascinante: un partido que históricamente ha levantado la bandera de la defensa de la vida estáobsesionado con utilizar la palabra muerte.

Muerte por aquí, muerte por allá.

Qué manera tan peculiar de defender la vida.

Y no digo que el PAN no tenga derecho a criticar. Claro que lo tiene. Es oposición. Debe hacerlo.

Porque Chihuahua tiene problemas suficientemente serios como para construir una oposición con argumentos.

Lo que parece faltar son ganas de discutirlo sin convertir cada semana en una nueva campaña de odio.

Cuestionar no significa sustituir el debate por propaganda.

Ese es justamente el problema.

Cuando toda crítica necesita una calavera, una frase incendiaria o una acusación gigantesca, llega un momento en que el escándalo deja de escandalizar.

Se vuelve ruido.

Mientras tanto, Bonilla aparece en medios nacionales hablando de Chihuahua, de sus resultados y,casualmente, de 2027.Una gobernadora posicionada nacionalmente durante meses, un alcalde panista que quiere sucederla,una dirigencia estatal encargada del golpeteo cotidiano y una elección de 2027 que, aunque todavía no empieza formalmente, ya tiene a medio Chihuahua comportándose comno si estuviéramos a quince días de votar.

Todo perfectamente democrático.

Todo perfectamente casual.

Tan casual que hasta parece planeado.

Pero díganle a Chihuahua qué proyecto tienen, qué cambiarían, qué conservarían, cómo resolverían los problemas que siguen pendientes y por qué los chihuahuenses deberían creerles.

Necesita convencernos de que ella representa una alternativa.

Y esas son dos cosas completamente distintas.

Quizá mañana prendo la televisión y Marco Bonilla aparece, por pura casualidad, en otro medio nacional hablando de 2027.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.