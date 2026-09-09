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Lleva Centros Comunitarios a adultos mayores al Museo Juan Gabriel

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POR Redacción ADN / Agencias
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Integrantes del Consejo Esperanza recorrieron el recinto como parte del programa Conociendo Juárez y su Patrimonio

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Consejo del Adulto Mayor “Esperanza”, de la colonia El Mezquital, participaron en una visita al Museo Juan Gabriel como parte del programa “Conociendo Juárez y su Patrimonio”.

La actividad fue impulsada por la Dirección General de Centros Comunitarios, con el objetivo de acercar a las personas adultas mayores a espacios históricos y culturales de Ciudad Juárez.

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Durante el recorrido, las y los asistentes conocieron más sobre la vida y trayectoria de Juan Gabriel, uno de los artistas más representativos de la frontera y de la música popular mexicana.

La visita también permitió a las personas adultas mayores convivir, compartir recuerdos y relacionar sus experiencias personales con la historia cultural de la ciudad.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó la importancia de generar actividades que permitan a este sector de la población disfrutar de su ciudad y fortalecer sus vínculos comunitarios.

La dependencia municipal señaló que el programa “Conociendo Juárez y su Patrimonio” promueve recorridos por sitios históricos y culturales, con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia entre usuarios de los Centros Comunitarios.

La visita al Museo Juan Gabriel ofreció a las y los integrantes del Consejo “Esperanza” una jornada de aprendizaje, convivencia y memoria colectiva en torno al legado del llamado Divo de Juárez.

Centros Comunitarios reiteró que continuará impulsando actividades dirigidas a personas adultas mayores, como parte de las acciones para promover su participación social y acceso a espacios culturales.

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