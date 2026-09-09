Intensifica Municipio limpieza previo al Grito de Independencia en Juárez

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Cuadrillas realizan retiro de residuos, acciones antigrafiti e instalarán contenedores para el festejo patrio

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Limpia inició trabajos de mejoramiento urbano y limpieza en el área del Puente Internacional Córdova-Américas, donde se llevará a cabo la ceremonia del Grito de Independencia.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que las acciones forman parte de la preparación del espacio que recibirá a miles de familias juarenses durante una de las celebraciones cívicas más importantes del país.

“Comenzamos con trabajos de limpieza general, retiro de residuos y acciones de antigrafiti para mejorar la imagen urbana del lugar donde se desarrollará el evento”.

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El funcionario explicó que durante esta semana una cuadrilla especializada permanecerá en el área para realizar labores de limpieza y cobertura de pintas, además de evaluar si será necesario reforzar los trabajos con más personal conforme avance la preparación del espacio.

La Dirección de Limpia también coordina acciones logísticas para garantizar el manejo adecuado de residuos durante la celebración, especialmente en zonas de mayor concentración de asistentes, comerciantes y prestadores de servicios.

Solís Kanahan indicó que se instalarán contenedores de gran capacidad para apoyar a quienes participen en la actividad comercial, además de tambos de basura distribuidos en la explanada y áreas peatonales.

“Cuidar el entorno es una responsabilidad compartida y una forma de disfrutar mejor esta gran fiesta de los juarenses”.

El funcionario señaló que mantener limpia la zona no solo contribuye a mejorar la imagen urbana, sino que también representa una medida de seguridad, al reducir riesgos asociados con residuos tirados en áreas de tránsito peatonal.

Además, invitó a la ciudadanía a participar en los festejos patrios y disfrutar de las actividades programadas, entre ellas espectáculos artísticos y la presentación del grupo Bronco como invitado especial.

Una vez concluida la ceremonia del Grito de Independencia, las cuadrillas continuarán con labores de limpieza para dejar el área en condiciones adecuadas, mientras otro grupo de trabajadores atenderá los trabajos derivados del desfile del 16 de septiembre.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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