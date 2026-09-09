Recibirá Educación documentación de escuelas beneficiadas por Cruzada 2026

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La dependencia atenderá a 510 planteles públicos el 10 y 11 de septiembre en la Biblioteca Arturo Tolentino

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal recibirá este jueves 10 y viernes 11 de septiembre la documentación de 510 planteles públicos de educación básica y Centros de Atención Múltiple seleccionados para recibir apoyos de la Cruzada por la Educación 2026.

El titular de la dependencia, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, pidió a las y los directivos verificar el día y horario asignado a su plantel, y acudir únicamente en el bloque establecido en el listado publicado por la Dirección de Educación.

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El funcionario precisó que durante estas fechas solo se recibirá documentación en la Biblioteca Pública Municipal Arturo Tolentino, por lo que las mochilas y loncheras no serán entregadas durante esta jornada.

La dependencia informará posteriormente a cada escuela la fecha correspondiente para recoger los apoyos, con el objetivo de mantener un proceso ordenado y agilizar la atención a los planteles beneficiarios.

Para realizar el trámite, las escuelas deberán presentar el oficio generado a través de la plataforma de la Cruzada por la Educación, debidamente sellado por el plantel y firmado por la directora o director, además de una copia de su identificación oficial.

También se requiere copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor por cada estudiante beneficiario, con un número telefónico de contacto anotado al frente, así como el recuadro del Sistema de Información Educativa con la cantidad de alumnos por grupo.

Alvídrez Olivas informó que para el ciclo escolar 2026-2027 el Gobierno Municipal beneficiará a 140 mil estudiantes de escuelas públicas de nivel básico y CAM, mediante la entrega de 110 mil mochilas y 30 mil loncheras equipadas con útiles escolares.

Las mochilas estarán destinadas principalmente a estudiantes de primaria, secundaria y CAM, mientras que niñas y niños de preescolar recibirán loncheras con materiales acordes a las necesidades de su nivel educativo.

La Dirección de Educación señaló que las y los directivos pueden consultar el horario específico de cada plantel en el listado publicado en la página de Facebook de la dependencia. Para dudas o aclaraciones se encuentra disponible el teléfono 656-600-8452.

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