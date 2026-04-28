Fortalece Ichijuv liderazgo juvenil con programa Eclipse en Ciudad Juárez

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Reúne a estudiantes del Cobach para impulsar participación y formación de representantes escolares.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) llevó a cabo la primera reunión mensual del programa Eclipse en Ciudad Juárez, con el propósito de fortalecer el liderazgo estudiantil en la zona norte del estado.

La actividad reunió a 40 jóvenes integrantes de sociedades de alumnos de distintos planteles del Colegio de Bachilleres, quienes participaron en dinámicas enfocadas en el desarrollo de habilidades de organización, toma de decisiones y representación.

“El camino va a ser largo, pero no van a ir solos”

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El encuentro se realizó en el Parque Central Poniente bajo una modalidad de convivencia tipo picnic, donde estudiantes de los planteles 5, 6, 7, 9, 11, 16 y 19 interactuaron en ejercicios de integración y reflexión.

Durante la jornada, se promovió la participación activa dentro de las comunidades escolares, así como el fortalecimiento del trabajo en equipo entre representantes estudiantiles.

La directora general del Ichijuv, Fernanda Jazmín Martínez Quintero, destacó la importancia de que las juventudes reconozcan su capacidad de incidir en su entorno y asumir roles de liderazgo desde temprana edad.

“El que se atreva a decirnos que nuestra voz no cuenta, se va a topar con más de 60 voces jóvenes”

Por su parte, la delegada Zona Norte del instituto, Eva Paloma González Rodríguez, reiteró el compromiso de mantener espacios que impulsen el desarrollo integral de las juventudes juarenses.

El programa Eclipse forma parte de una estrategia estatal orientada a formar nuevos liderazgos y fomentar la participación juvenil en ámbitos educativos y comunitarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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