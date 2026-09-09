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Acerca Centros Comunitarios a adultos mayores al Centro Cultural de las Fronteras

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POR Redacción ADN / Agencias
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Integrantes del Consejo Francisco I. Madero participaron en actividades de arte, ciencia y convivencia

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Consejo del Centro Comunitario Francisco I. Madero participaron en una jornada de cultura, aprendizaje y convivencia durante una visita al Centro Cultural de las Fronteras.

La actividad fue promovida por la Dirección General de Centros Comunitarios como parte de las acciones para acercar a las personas adultas mayores a espacios culturales y recreativos de Ciudad Juárez.

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Durante el recorrido, las y los asistentes disfrutaron de un concierto a cargo del ensamble de jazz universitario Antropo, además de participar en distintas actividades orientadas a estimular la curiosidad y la creatividad.

Como parte de la visita, también conocieron información sobre la importancia de las hormigas mediante una actividad de divulgación científica, lo que permitió integrar contenidos educativos a la jornada.

Las personas adultas mayores participaron además en una experiencia inmersiva y asistieron a una función de cortometrajes, con lo que combinaron entretenimiento, conocimiento y convivencia en un mismo espacio.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó que este tipo de actividades permiten ofrecer nuevas experiencias a las personas adultas mayores y fortalecer sus vínculos comunitarios.

La dependencia municipal señaló que estas visitas forman parte de una estrategia para promover la participación social, el acceso a la cultura y el aprovechamiento de espacios que forman parte de la vida cultural de la ciudad.

La jornada permitió a las y los integrantes del Consejo del Centro Comunitario Francisco I. Madero compartir una mañana distinta, en la que el arte, la ciencia y el aprendizaje se integraron como parte de una experiencia comunitaria.

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