Reconoce Ayuntamiento a juarenses por acciones a favor del medio ambiente

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El Mérito Ecológico fue entregado a personas, asociaciones y empresas en ocho categorías ambientales

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Ciudad Juárez entregó el Reconocimiento Municipal al Mérito Ecológico a personas, asociaciones y empresas que realizan acciones a favor de la protección del medio ambiente y la construcción de una ciudad más sustentable.

Durante la sesión de Cabildo encabezada por el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, se destacó que el galardón busca visibilizar el trabajo ciudadano, comunitario, empresarial y educativo en favor del entorno.

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El alcalde señaló que el reconocimiento refleja la necesidad de pensar la ciudad no solo desde la infraestructura, sino también desde la construcción de un Juárez más verde y con mejores condiciones ambientales.

Ortiz Orpinel afirmó que para avanzar hacia ese objetivo es indispensable sumar los esfuerzos del Gobierno Municipal con la participación de la ciudadanía, asociaciones, empresas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Síguele echando ganas, no va a haber nadie que te pare; que tus papás sean el símbolo del apoyo que tienes, porque Juárez te va a seguir apoyando”.

El Reconocimiento Municipal al Mérito Ecológico fue entregado en ocho categorías. Como Asociación Ambientalista del Año fue reconocida Ecología Con-Ciencia A.C.; en Juventud Ambiental, Ana Gloria Prado Flores; en Bienestar y Protección de la Fauna, Gari Cd. Juárez; y como Empresa o Negocio Sustentable, Servicompactos de Juárez.

En la categoría de Educación y Cultura Ambiental, la ganadora fue Zaira Yerenia Castillo; en Acción Comunitaria Verde, Elizabeth Gabaldón Rojas; en Innovación y Tecnología Ambiental, Alondra Mena Sáenz; y en Niñez Ambiental, José Armando Jurado Román.

El presidente municipal resaltó especialmente la participación de José Armando Jurado Román, quien desarrolló un robot relacionado con el cuidado ambiental, proyecto que fue presentado como ejemplo de creatividad, conciencia comunitaria e interés por el planeta desde la niñez.

La regidora y coordinadora de la Comisión Edilicia de Ecología y Protección Civil, Laura Fernanda Ávalos Medina, explicó que el objetivo del galardón es reconocer a quienes realizan acciones extraordinarias por Ciudad Juárez y su medio ambiente.

“Muchas de las personas que hoy reciben este reconocimiento no comenzaron pensando en recibir un premio, comenzaron porque vieron un problema y decidieron hacer algo”.

Ávalos Medina señaló que el Gobierno Municipal trabaja en políticas públicas, programas y acciones ambientales, pero subrayó que los resultados requieren la participación de asociaciones, empresas, escuelas, investigadores, jóvenes y ciudadanía.

El director general de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, felicitó a las y los ganadores y reconoció el trabajo del jurado calificador, cuyos integrantes también recibieron un reconocimiento por la evaluación de las candidaturas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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