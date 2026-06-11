SCISUMMARY: resúmenes científicos en tu bandeja de entrada

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(Séptima entrega de la serie “IA en el laboratorio de las ideas”)

En la entrega anterior se puso a prueba a Explainpaper y descubrimos que, al seleccionar un párrafo confuso o técnicamente complejo, esa Inteligencia Artificial (IA) puede explicarlo como si el autor estuviera frente a nosotros. Recuerdo que dejé una pregunta: ¿y si pudiéramos enviar a una IA un documento extenso y en minutos recibir un resumen completo, por secciones o por páginas, para evitar leerlo entero? Hoy vamos a poner a prueba SciSummary, una IA diseñada para resumir literatura científica y que tiene un truco bajo la manga que la distingue de todo lo que hemos visto hasta ahora: funciona desde el correo electrónico.

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Imaginemos que estamos suscritos a alertas de cinco revistas científicas y cada semana nos llegan entre quince y veinte artículos recién publicados. Leerlos completos todos sería muy difícil, pero tampoco queremos dejar de aprender información reciente y relevante. Por ejemplo, podríamos abrir cada PDF y leer los abstracts, después decidir cuáles valen la pena, o bien, podríamos reenviar esos artículos a un correo electrónico y recibir de vuelta un resumen claro y estructurado en nuestra bandeja de entrada. Eso es exactamente lo que permite hacer SciSummary, aunque también puede correrse en línea.

SciSummary (scisummary.com) es una IA que se enfoca en resumir artículos científicos, y lo que la hace única es esa doble vía de acceso: se puede usar desde un panel de control web en la que se suben los documentos, o enviando un correo electrónico con el PDF adjunto o un enlace al artículo, y en minutos el resumen llega a la bandeja de entrada. Esta funcionalidad por correo es práctica para quienes tienen activado un sistema de alertas de revistas y no quieren agregar otra plataforma a su rutina. Sin embargo, recientemente SciSummary ha evolucionado y ahora ofrece otras funcionalidades, tales como generar podcasts a partir de un artículo, crear presentaciones que puedes descargar en ppt, comparar documentos entre sí y funcionar como gestor de referencias potenciado por IA. Asimismo, basado en palabras clave, permite buscar artículos, traducir y generar explicaciones en más de 25 idiomas. SciSummary tiene un plan gratuito con límites en la cantidad de artículos que se pueden resumir, y planes de pago para los que lo usen intensivamente.

Para ponerla a prueba, seguí la misma dinámica de IAs anteriores. Subí tres artículos sobre cadenas de suministro sustentables y realicé tres interacciones con ella. En la primera, le pedí un resumen completo de uno de los artículos. SciSummary entregó un texto estructurado que cubría objetivo, metodología, resultados y conclusiones de manera clara y fiel al contenido original. En la segunda interacción, le envié por correo electrónico un segundo artículo adjunto en PDF. En cuatro minutos recibí el resumen en mi correo, lo cual me fue muy práctico. En la tercera solicité que comparara dos de los artículos. Aquí la respuesta fue útil pero no profunda como en ChatPDF u OpenRead.

¿Qué aprendimos? Creo que las fortalezas de SciSummary son la funcionalidad a través del correo electrónico sin requerir aprender una plataforma nueva. Los resúmenes son claros y bien estructurados, la posibilidad de generar podcasts y presentaciones amplía su utilidad, y el soporte multilingüe es un acierto, pero eso se facilita solo en su versión de paga. Las desventajas que veo es que la versión gratuita es restrictiva, las comparaciones entre documentos no alcanzan la profundidad de otras herramientas de esta serie, y al depender del correo electrónico se pierde la inmediatez de interacción en tiempo real que se tienen en ChatDOC o NotebookLM. Es por ello que, en una escala de cinco estrellas, a SciSummary le otorgo cuatro en utilidad, cinco en facilidad de uso y tres en accesibilidad económica.

En conclusión, SciSummary resuelve el problema de mantenerse al día con la literatura a quienes recibimos decenas de artículos semanales y necesitamos filtrarlos para saber cuáles vale la pena leer completos. Sin embargo, insisto en que un resumen generado por IA, por bueno que sea, nunca sustituye la lectura crítica del investigador.

Ahora, una pregunta para la próxima entrega: ¿y si existiera una plataforma que no solo resumiera artículos científicos, sino que nos ayudara a escribirlos, mejorando nuestro manuscrito, sugiriendo literatura relevante y optimizando el texto para cumplir con los estándares exigidos por las revistas? Eso es exactamente lo que promete SCIPUB+, una IA que se posiciona como asistente para la publicación científica y la pondremos a prueba en nuestra siguiente entrega.

¡Nos leemos en la próxima!

Jorge Luis García Alcaraz Ingeniero Industrial y Maestro en Ciencias de la Ingeniería Industrial conDoctorados en Ingeniería Industrial; Ingeniería, Diseño de Producto y Procesos Industriales; Ciencias y Tecnología Industrial; Ingeniería Mecánica por la Universidad de Zaragoza (España) y Postdoctorado en Procesos de Manufactura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III e investiga el modelado de sistemas de producción. Recibió el premio estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.