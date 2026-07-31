Reconoce SSPM a elementos en ceremonia de ascensos 2026

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La corporación otorgó 65 plazas de ascenso tras un proceso con evaluaciones físicas, médicas, académicas y de capacitación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizó la Ceremonia de Promoción de Ascensos 2026, en la que reconoció el esfuerzo, disciplina y preparación de elementos que participaron en el proceso para acceder a un grado superior dentro de la corporación.

El evento se llevó a cabo en el auditorio de la Academia Municipal de Policía, donde autoridades municipales y representantes del sector empresarial destacaron la importancia de fortalecer el desarrollo profesional de las y los agentes.

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La Promoción de Ascensos 2026 se desarrolló del 18 de mayo al 31 de julio, mediante un proceso que incluyó evaluaciones físicas, médicas, académicas y de capacitación.

De acuerdo con la corporación, en el proceso participaron 451 elementos, de los cuales 422 continuaron en las distintas etapas y 235 acreditaron los requisitos necesarios para avanzar a la fase final.

Como resultado, fueron otorgadas 65 plazas de ascenso, distribuidas en 45 para Policía Tercero, 15 para Policía Segundo y cinco para Policía Primero.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal señaló que la promoción reconoce el mérito, la preparación y el compromiso de las y los elementos con la función policial y el servicio a la ciudadanía.

Durante la ceremonia participaron el presidente municipal en funciones, Héctor Rafael Ortiz Orpinel; el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Iván Pérez Ruiz.

Las autoridades destacaron que este tipo de procesos fortalecen el Servicio Profesional de Carrera, al permitir que el crecimiento dentro de la corporación se obtenga con base en el mérito, la capacitación constante, la conducta intachable y la vocación de servicio.

La corporación municipal indicó que estas acciones buscan incentivar la preparación, el profesionalismo y la excelencia en el desempeño policial, como parte de una estrategia orientada a mejorar la seguridad de las y los juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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