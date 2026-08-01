Mantiene Protección Civil vigilancia por tormentas y calor de hasta 38 grados en Juárez

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La dependencia prevé lluvias y actividad eléctrica durante la tarde y noche, además de altas temperaturas durante los próximos dos días.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil Municipal mantuvo este sábado una vigilancia preventiva ante la posibilidad de tormentas eléctricas y emitió una alerta por temperaturas elevadas en Ciudad Juárez.

El pronóstico contempla una temperatura máxima de 38 grados centígrados y una probabilidad de lluvia de entre 7 y 30 por ciento durante el día.

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La dependencia informó que las condiciones para la presencia de lluvias y tormentas eléctricas se concentrarán entre las 12:00 del mediodía y la medianoche.

Durante la jornada se esperan vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora, mientras que el cielo permanecerá mayormente soleado.

Para la noche se pronostica una temperatura mínima de 24 grados centígrados, mayor nubosidad y una probabilidad de lluvia que descenderá gradualmente del 30 al 10 por ciento.

La alerta por altas temperaturas permanecerá vigente durante los próximos dos días, con máximas de 37 grados el domingo y de 38 grados el lunes.

El domingo se prevé una temperatura mínima de 25 grados, cielo soleado y una probabilidad de lluvia de entre 2 y 5 por ciento, mientras que para el lunes se espera una mínima de 26 grados y posibilidad de precipitación de entre 1 y 5 por ciento.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer atenta a los avisos oficiales ante posibles tormentas durante la tarde y la noche.

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