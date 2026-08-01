Cautiva ¡Hey, Pachuco! al público del Festival de Teatro de la Ciudad

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La puesta en escena celebró la identidad, la memoria y el legado de la cultura pachuco en la frontera entre México y Estados Unidos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La obra ¡Hey, Pachuco! se presentó en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez como parte de la edición 44 del Festival de Teatro de la Ciudad, con una propuesta centrada en la historia, la identidad y el legado cultural del movimiento pachuco en la región fronteriza.

La puesta en escena, escrita por Víctor Velo, condujo al público por un recorrido de música, baile y memoria colectiva, al recuperar las experiencias de quienes encontraron en el pachuquismo una forma de resistencia cultural, orgullo comunitario y afirmación de la identidad chicana.

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El montaje abordó temas como la discriminación, la lucha social y el sentido de pertenencia, además de rendir homenaje a una comunidad que convirtió la adversidad en un símbolo de libertad, elegancia y dignidad.

El elenco estuvo integrado por Italia Damar Quezada, Erick Noel Castro Espinoza, Julio César Saucedo y Adamaris Chávez, quienes participaron en una propuesta escénica que combinó distintas expresiones artísticas y destacó la riqueza cultural de la frontera.

La dirección colectiva estuvo a cargo de Hybris Teatro y Armonía Producciones, compañías juarenses que desarrollaron el montaje a partir de procesos colaborativos, investigación escénica, memoria colectiva y diálogo interdisciplinario.

La función formó parte de la programación organizada por el Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, con el objetivo de impulsar el talento artístico local y acercar al público producciones que promuevan la reflexión y el encuentro comunitario.

El Festival de Teatro de la Ciudad continuará con funciones en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, donde se presentarán producciones locales que reflejan la diversidad de propuestas escénicas desarrolladas en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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