Controlan incendio en compra-venta de metales de la colonia Satélite

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Bomberos contuvieron el fuego en un predio de mil 700 metros cuadrados; maquinaria, llantas, plásticos y electrodomésticos resultaron dañados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos del Departamento de Bomberos controlaron la tarde de este sábado un incendio registrado en un establecimiento dedicado a la compra y venta de metales, ubicado en el cruce de la calle A y calle Cuarta, en la colonia Satélite.

El siniestro ocurrió en un terreno de aproximadamente mil 700 metros cuadrados utilizado para la carga, descarga y almacenamiento de chatarra y materiales reciclables.

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Las llamas consumieron una compactadora de metal, dos retroexcavadoras y una cantidad considerable de objetos almacenados, entre ellos llantas, plásticos, accesorios, piezas metálicas, refrigeradores y lavadoras.

Para atender la emergencia fueron movilizadas las máquinas extintoras 10, 17, 18 y 23, además de las cisternas 21, 22 y 24. Los elementos trabajaron de manera coordinada hasta contener el fuego.

“La rápida intervención de los bomberos evitó que se propagara a predios aledaños”.

La Dirección General de Protección Civil explicó que la acumulación de materiales combustibles provocó una intensa columna de humo y llamas visibles desde distintos puntos del sector, lo que generó la percepción de un incendio de mayores dimensiones.

La dependencia confirmó que no se registraron personas lesionadas durante la emergencia. Después de controlar el fuego, los cuerpos de rescate continuaron con labores de enfriamiento y revisión del predio.

Los trabajos se mantuvieron durante la tarde para eliminar puntos calientes y reducir el riesgo de que las llamas se reactivaran entre los materiales acumulados.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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