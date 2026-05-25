Inaugura Gobierno del Estado torneo “Mundialito 2026” en Ciudad Juárez

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Más de 500 niñas y niños participan en competencia inspirada en la Copa Mundial de Futbol 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y el Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD) inauguraron en Ciudad Juárez el torneo de futbol “Mundialito 2026”, actividad en la que participan más de 500 niñas y niños de nivel preescolar con el propósito de fomentar la convivencia y la práctica deportiva.

El evento reúne a estudiantes de 48 jardines de niños federales, estatales y particulares, quienes representan distintas nacionalidades dentro de una dinámica inspirada en la Copa Mundial de Futbol 2026.

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El delegado del ICHD en la Zona Norte, Enrique González, destacó que este tipo de actividades permiten impulsar hábitos saludables y fortalecer valores entre las infancias.

“Constituyen una oportunidad para impulsar hábitos saludables y fortalecer valores”.

El funcionario señaló que además de promover el deporte, el torneo busca generar espacios de convivencia positiva entre estudiantes, docentes y familias de distintos sectores de Ciudad Juárez.

Por su parte, Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, explicó que el “Mundialito 2026” fue organizado en el contexto de la próxima Copa Mundial de Futbol para acercar a niñas y niños a experiencias relacionadas con el deporte y el trabajo en equipo.

El torneo se desarrollará durante toda la semana en el Estadio Carta Blanca, sede donde se llevarán a cabo las distintas etapas eliminatorias hasta definir al equipo campeón.

“Niñas y niños puedan acercarse al deporte y convivir con otros estudiantes”.

Las autoridades informaron que el conjunto ganador recibirá la copa del “Mundialito 2026” al finalizar las actividades programadas para esta edición del certamen deportivo infantil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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