Abre Secretaría de Cultura convocatoria para Premios Estatales de Literatura Joven 2026

Publicidad - LB2 -

Jóvenes de entre 18 y 30 años podrán participar en cuento, poesía y ensayo con obras inéditas.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado abrió la convocatoria para participar en los Premios Estatales de Literatura Joven 2026, certamen que busca reconocer y estimular la creación literaria entre jóvenes chihuahuenses.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 30 de junio y contempla las categorías “Nellie Campobello” de Cuento, “Rogelio Treviño” de Poesía y “Federico Ferro Gay” de Ensayo.

- Publicidad - HP1

Podrán participar personas de entre 18 y 30 años de edad, quienes deberán presentar una obra inédita y registrarse únicamente en una de las categorías disponibles.

“Los participantes deberán presentar una obra inédita”.

El proceso de inscripción se realizará mediante un formulario digital habilitado por la Secretaría de Cultura, donde se solicitarán datos como título de la obra, seudónimo del autor, categoría en la que participa, edad, género y municipio de residencia.

Asimismo, las obras participantes deberán contar con una extensión de entre 30 y 60 cuartillas, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la convocatoria oficial.

La dependencia informó que en cada categoría se otorgará un premio económico de 20 mil pesos, además de un reconocimiento y la publicación impresa de la obra ganadora a través del Programa Editorial de la Secretaría de Cultura.

“Los resultados serán publicados en agosto de 2026”.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo durante la Feria del Libro de Chihuahua de este año, evento donde también se dará difusión a las obras seleccionadas.

Las personas interesadas podrán consultar las bases completas y requisitos de participación en el portal oficial de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.