Realizarán IMDEJ y SSPM jornada para promover estilos de vida saludables entre policías

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Más de 200 elementos participarán en actividades físicas, talleres y conferencias orientadas al bienestar integral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizarán la quinta edición de la Jornada Estilo de Vida Saludable, un programa enfocado en fortalecer el bienestar físico y mental de las y los elementos de la corporación.

La actividad se llevará a cabo el próximo 8 de julio en las instalaciones de la Academia de Policía, donde participarán 220 agentes municipales, tanto hombres como mujeres.

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La jornada contempla siete horas de actividades orientadas a fomentar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida del personal policial, mediante ejercicios físicos, conferencias, talleres y dinámicas de desarrollo personal.

El director del IMDEJ, Juan Escalante, destacó la importancia de colaborar en iniciativas dirigidas a quienes tienen la responsabilidad de proteger a la comunidad.

“Muy contento que nos consideren para apoyar en este programa que cambia la vida de quienes protegen a nuestra comunidad”, expresó.

Las actividades iniciarán a las 8:00 de la mañana y estarán enfocadas en promover prácticas que contribuyan al bienestar integral de los participantes tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Por su parte, la coordinadora de la Unidad de Salud Mental y Legal de la SSPM, Victoria Barraza, señaló que las exigencias propias del trabajo policial hacen necesario impulsar estrategias permanentes de cuidado físico y emocional.

“Daremos con apoyo del IMDEJ una serie de conferencias y charlas psicoeducativas, talleres grupales con la intención de incorporar hábitos saludables al personal policiaco”, indicó.

La jornada incluirá capacitación en salud mental, bienestar emocional y hábitos de autocuidado, con el propósito de fortalecer las herramientas personales de los agentes para enfrentar las exigencias de su labor cotidiana.

Las autoridades señalaron que este programa forma parte de las acciones institucionales encaminadas a mejorar las condiciones de salud y desempeño del personal de seguridad pública, mediante una visión integral que combine actividad física, prevención y desarrollo humano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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