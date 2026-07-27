Develan mural de Denzell García en el Centro Histórico de Ciudad Juárez

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El homenaje al futbolista juarense forma parte de la galería de murales de la calle Santos Degollado

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Barra El Kartel impulsó la develación de un mural en honor al futbolista juarense Denzell García, mediocampista defensivo del FC Juárez, como reconocimiento a su trayectoria y aportación deportiva a la ciudad.

La iniciativa fue realizada en coordinación con el Centro Fundacional y el Futbol Club Juárez, y ahora forma parte de la galería de murales ubicada en la calle Santos Degollado, en la colonia Bellavista, dentro del Centro Histórico.

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La coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, señaló que el mural representa un homenaje a un joven juarense que ha dado satisfacciones a la ciudad, además de consolidarse como un nuevo punto de encuentro para familias y aficionados.

“Este tipo de acciones demuestran que el arte y el deporte son pilares de la identidad juarense y es precisamente lo que nosotros estamos promoviendo desde el Centro Fundacional, que sea un espacio de encuentro para las familias y donde se sientan orgullosas de seguir construyendo historias en el Centro Histórico de Juárez”, expresó.

González Lara explicó que esta intervención forma parte de la galería artística que se ha consolidado en la zona y complementa otras acciones municipales, como la rehabilitación de fachadas y el festival El Centro se Pinta Solo, mediante el cual se han plasmado más de 50 murales en distintos sectores de Ciudad Juárez.

La funcionaria agradeció la colaboración de la Barra El Kartel, FC Juárez, el Instituto para la Cultura del Municipio y el equipo del Centro Fundacional por hacer posible un proyecto que busca fortalecer el sentido de pertenencia entre las y los juarenses.

Durante el evento, la coordinadora de Mercadotecnia de FC Juárez, Ibeth Mancinas, reconoció la lealtad de la afición del club y agradeció el respaldo del Gobierno Municipal para impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la identidad local.

Mancinas destacó que homenajes como el dedicado a Denzell García acercan a la comunidad con el equipo y pueden servir de inspiración para nuevas generaciones de futbolistas juarenses.

El homenajeado agradeció el reconocimiento y señaló que el mural representa un compromiso para continuar entregándose en la cancha en representación de Ciudad Juárez y de la afición fronteriza.

“Cuando llegué jamás imaginé que esto fuera a pasar. Yo solamente venía en busca de un sueño y gracias a Dios se consiguió. Trato siempre de representar al juarense donde sea que esté y de dejar a Juárez en lo más alto posible. Mientras me toque defender estos colores, lo haré siempre con el corazón en las manos por esta ciudad y por toda su gente”, expresó.

La encargada de despacho del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liset Olivas, señaló que este tipo de proyectos fortalecen la cultura del deporte, generan comunidad y contribuyen a construir identidad, arraigo y orgullo entre la población.

La develación del mural se realizó en el marco del décimo primer aniversario del equipo profesional Bravos de FC Juárez, como parte de las actividades que vinculan al deporte, el arte urbano y la recuperación del Centro Histórico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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