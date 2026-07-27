Rompen Puntos Limpios récord de recolección en Riberas del Bravo

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Limpia informó que los contenedores superaron la marca de recolección de tiliches durante la jornada del fin de semana

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los contenedores del programa Punto Limpio a tu Colonia, instalados en distintas etapas del fraccionamiento Riberas del Bravo, registraron una respuesta sin precedentes por parte de la ciudadanía al superar el récord de recolección de tiliches durante la jornada realizada este fin de semana.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el resultado se debe a la amplia participación de las familias del sector, quienes utilizaron los contenedores para disponer de manera adecuada muebles, colchones y otros objetos en desuso.

“Hasta el sábado ya se había roto el récord de recolección de tiliches en Riberas del Bravo y tras continuar las labores el domingo y este lunes, estimamos que la cifra será todavía mayor”, comentó.

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Los cinco contenedores instalados en Riberas del Bravo permanecerán en operación hasta este martes, luego de que vecinos de dos etapas del fraccionamiento solicitaron ampliar el servicio por un par de días más.

Solís Kanahan destacó que, debido a la respuesta ciudadana registrada en Riberas del Bravo, el Punto Limpio Fijo que actualmente se ubica en el parque Salvárcar será reubicado de manera permanente a este sector de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el funcionario, la medida busca acercar el servicio a una zona donde la ciudadanía ha mostrado un alto nivel de participación en el manejo adecuado de residuos voluminosos y en el cuidado del entorno urbano.

La Dirección de Limpia dará a conocer en los próximos días la ubicación exacta del nuevo Punto Limpio permanente en Riberas del Bravo, con el propósito de que las familias del sector cuenten con una alternativa cercana para depositar tiliches y otros residuos de gran volumen.

El contenedor instalado en el parque Salvárcar, desde junio de 2024, cumplió con el objetivo para el que fue creado y actualmente es utilizado principalmente por empresas dedicadas a la recolección de tiliches, por lo que será retirado de esa zona.

Limpia invitó a quienes utilizaban el punto de Salvárcar a acudir a los contenedores permanentes ubicados en Talamás Camandari, Mesa Central o al que próximamente operará en Riberas del Bravo.

El director de la dependencia exhortó a la ciudadanía a continuar utilizando los Puntos Limpios para depositar tiliches y residuos voluminosos, con el fin de evitar que sean arrojados en la vía pública o en predios baldíos y contribuir a mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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