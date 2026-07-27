Promueve IMM perspectiva de género en dependencias municipales de Ciudad Juárez

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El Instituto Municipal de las Mujeres da seguimiento a las Unidades de Género para fortalecer políticas públicas incluyentes

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres mantiene el seguimiento a las Unidades de Género para la Igualdad Sustantiva instaladas en distintas dependencias municipales, con el propósito de fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas del Gobierno Municipal.

La estrategia busca orientar el trabajo institucional desde un enfoque interseccional, mediante acciones afirmativas que contribuyan a generar servicios públicos más igualitarios, incluyentes y sensibles a las necesidades de la población.

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El equipo de Transversalización del IMM se reunió con titulares de las Unidades de Género para revisar agendas de trabajo, necesidades y retos pendientes en el desarrollo de la igualdad sustantiva dentro de las áreas municipales.

Ana Karina Ruiz Trevizo, coordinadora de Transversalización, explicó que el seguimiento a las Unidades de Género favorece el intercambio de experiencias entre dependencias y permite fortalecer los procesos internos orientados a la igualdad.

La funcionaria señaló que estas reuniones también son relevantes para evaluar el impacto de los programas y acciones que se implementan desde las distintas áreas del municipio, con el objetivo de mejorar la atención y los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

El trabajo de las Unidades de Género para la Igualdad Sustantiva permite incorporar criterios de igualdad, inclusión y no discriminación en la operación diaria de las dependencias municipales, además de identificar áreas de oportunidad para avanzar en políticas públicas con enfoque de derechos.

Hasta ahora, el equipo de Transversalización ha sostenido reuniones con titulares de las UGIS del Sistema de Justicia Cívica Municipal, Sindicatura, Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez y Dirección General de Obras Públicas.

También se ha dado seguimiento a las unidades de la Dirección de Educación, Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente, Dirección General de Centros Comunitarios, Dirección General de Desarrollo Social y Dirección de Ecología.

El IMM informó que continuará con este acompañamiento institucional para consolidar una administración municipal con mayor capacidad de respuesta ante las necesidades diferenciadas de mujeres, niñas, adolescentes y otros grupos de población que requieren atención con perspectiva de género.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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