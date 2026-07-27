Emite Protección Civil alerta por calor extremo en Ciudad Juárez

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La alerta preventiva estará vigente del 27 de julio al 1 de agosto, con máximas de hasta 41 grados

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta preventiva por altas temperaturas para Ciudad Juárez, vigente desde este lunes 27 de julio y hasta el sábado 1 de agosto de 2026, ante el pronóstico de calor extremo en la región.

De acuerdo con la dependencia municipal, durante este periodo se esperan temperaturas máximas de entre 39 y 41 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilarán entre 27 y 28 grados, por lo que se exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención.

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Protección Civil advirtió que uno de los principales riesgos durante esta temporada es dejar personas o animales dentro de vehículos estacionados. Señaló que bajo ninguna circunstancia deben permanecer en el interior de automóviles niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas, debido a que la temperatura puede incrementarse rápidamente y poner en riesgo la vida.

La dependencia también alertó sobre el aumento en el riesgo de incendios en viviendas, lotes baldíos y zonas con vegetación seca, por lo que pidió evitar la quema de basura, maleza o cualquier actividad que pueda generar fuego.

Como parte de las recomendaciones para prevenir golpes de calor, se pidió a la ciudadanía mantenerse bien hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos o con sombra y evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor radiación solar.

Protección Civil recomendó además evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, así como limitar el consumo de bebidas alcohólicas o con alto contenido de azúcar, especialmente durante los días de mayor temperatura.

La autoridad municipal pidió prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, al tratarse de grupos con mayor vulnerabilidad ante las altas temperaturas.

Entre los principales síntomas de un golpe de calor se encuentran dolor de cabeza intenso, mareo, desorientación, piel caliente y enrojecida, náuseas, vómito, debilidad extrema o pérdida del conocimiento.

Personal de Protección Civil reiteró que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al número telefónico 911 y mantenerse informada sobre las condiciones climáticas para prevenir incidentes durante la vigencia de la alerta.

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