Entrega Municipio obras diarias en colonias, escuelas y parques de Ciudad Juárez

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El alcalde Héctor Ortiz reportó 144 parques rehabilitados, 404 calle atendidas y más de 26 mil baches reparados

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal continúa con la entrega diaria de obras de infraestructura urbana, deportiva y de presupuesto participativo en colonias, escuelas y parques de Ciudad Juárez, informó el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel durante la conferencia de prensa semanal.

El edil señaló que la rehabilitación de parques se ha mantenido de manera constante a través de distintos programas municipales, entre ellos Juárez Amanece Limpio, que contempla no solo la limpieza de espacios públicos, sino también de diques y calles adyacentes.

“De lo que estamos convencidos es que tenemos que recuperar los espacios públicos y entregárselos a los ciudadanos para que se apropien de ellos”, expresó.

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Ortiz Orpinel destacó que en los parques recientemente rehabilitados se observa una mayor presencia de niñas, niños, adolescentes y personas adultas, especialmente en espacios que cuentan con iluminación y mejores condiciones para la convivencia comunitaria.

De acuerdo con el alcalde, en lo que va del año se han rehabilitado 144 parques y se han atendido 404 calles por parte de la Dirección General de Obras Públicas, como parte de las acciones de mejoramiento urbano desplegadas en distintos sectores de la ciudad.

También informó que en la zona de El Mezquital se construyeron 17 calles nuevas de concreto hidráulico, con una inversión de 30 millones de pesos, de los cuales poco más de 6 millones fueron aportados por la ciudadanía.

El presidente municipal señaló que durante la administración se ha realizado una inversión importante en infraestructura deportiva, por lo que en los próximos presupuestos deberá reforzarse el mantenimiento de estos espacios para garantizar su conservación y uso continuo.

En materia de bacheo, Ortiz Orpinel informó que los trabajos se realizan diariamente y que, de enero a la fecha, se han reparado más de 26 mil baches en distintos puntos de Ciudad Juárez.

“Hay calles en donde ya no se puede hacer bacheo, ya que se tiene que hacer una intervención distinta, en un recarpeteo que corresponde a una inversión mayor y se tiene que encontrar la manera de distribuir los recursos”, dijo.

El alcalde agregó que el municipio está por iniciar un programa de rastreo de calles, debido a que cerca del 40 por ciento de las vialidades de Ciudad Juárez no cuenta con pavimentación y, en muchos casos, nunca ha tenido este tipo de infraestructura.

Ortiz Orpinel indicó que en la actual administración se han construido más de 200 calles nuevas y afirmó que Obras Públicas mantendrá el trabajo en zonas con rezago, al reconocer que el deterioro vial y los baches continúan siendo una de las principales problemáticas urbanas de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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