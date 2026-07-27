Capacitan a personal del CEJUM en servicio público y Derechos Humanos

Publicidad - LB2 -

La sesión abordó obligaciones constitucionales, no discriminación y prevención de la revictimización.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal del Centro de Justicia para las Mujeres recibió la capacitación “El servicio público y los Derechos Humanos”, con el objetivo de fortalecer sus herramientas operativas, la sensibilidad institucional y la atención que se brinda a quienes acuden a la dependencia.

El titular de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes, informó que la jornada estuvo enfocada en reafirmar que la función pública constituye el primer eslabón para garantizar la dignidad, la seguridad y el acceso efectivo a la justicia.

- Publicidad - HP1

La capacitación tuvo una duración de 90 minutos y abordó el marco constitucional del Artículo 1.º, así como las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el contexto de la atención diaria del CEJUM.

“Se enfatizó la importancia de aplicar principios como la debida diligencia, el enfoque diferencial y la no discriminación, indispensables para evitar la revictimización y asegurar un acompañamiento humano, empático e integral”, destacó.

Durante la sesión también se realizó un taller práctico de análisis de dilemas éticos y casos reales, en el que el personal participante reflexionó sobre su papel dentro del sistema de atención a mujeres y sobre la responsabilidad institucional que implica el servicio público.

De acuerdo con González Reyes, el ejercicio permitió asumir compromisos concretos para optimizar procesos internos y reforzar una atención basada en el respeto a los derechos humanos, especialmente en casos que requieren acompañamiento sensible e integral.

El funcionario municipal señaló que este tipo de actividades forman parte de las acciones orientadas a consolidar un servicio público capacitado, con enfoque humano y comprometido con la protección de los derechos de las mujeres.

“Con estas acciones se reafirma el compromiso de consolidar un servicio público sensible, capacitado y firme en la protección y garantía de los derechos de las mujeres”, agregó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.