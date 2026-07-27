Recibe Ecología grandes cantidades de reciclables en Punto Limpio de Ciudad Juárez

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Durante julio se acopiaron vidrio, baterías, aceites, tiliches y basura electrónica en el centro municipal

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología informó que durante este mes se han recibido grandes cantidades de residuos de manejo especial y materiales reciclables en el Punto Limpio ubicado en sus instalaciones.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, dio a conocer que el centro de acopio ha registrado una importante participación ciudadana mediante la entrega de materiales que requieren una disposición adecuada para evitar afectaciones al medio ambiente.

“Se recabó una tonelada de vidrio separado, claro, oscuro y ámbar; media tonelada de baterías alcalinas, así como 2 mil litros de aceite de motor y mil 100 litros de aceite vegetal”, comentó.

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Además de estos materiales, la dependencia reportó la recepción de 25 toneladas de tiliches por semana, así como dos toneladas de basura electrónica, residuos que forman parte de los esfuerzos municipales para promover el reciclaje y el manejo responsable de desechos.

Díaz Gutiérrez informó también que se entregaron 20 tambos para basura, los cuales fueron distribuidos en parques y otros espacios donde fueron solicitados por la ciudadanía o por grupos comunitarios.

El Punto Limpio se encuentra en las instalaciones de la Dirección de Ecología, ubicadas en la avenida Heroico Colegio Militar número 1725, esquina con avenida Universidad, en la colonia Chamizal.

La dependencia municipal recordó que este espacio opera de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y los sábados, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

El Gobierno Municipal mantiene este servicio como una alternativa para que la ciudadanía pueda depositar materiales reciclables y residuos de manejo especial en un lugar adecuado, con el propósito de reducir riesgos ambientales y fomentar una cultura de separación y disposición responsable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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