Encabeza Moisés Reyes Circuito Atlético Pedestre 2026 en Ciudad Juárez

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El atleta juarense suma 510 puntos en la clasificación varonil del circuito municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez informó que el atleta juarense Moisés Reyes ocupa hasta el momento el primer lugar del Circuito Atlético Pedestre 2026.

De acuerdo con la dependencia, Reyes encabeza la clasificación varonil con 510 puntos, resultado de su participación en las competencias de 10 kilómetros que forman parte de esta justa deportiva.

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El coordinador del Circuito Atlético Pedestre, David Serna, destacó que el evento ha registrado una participación creciente de corredores y familias, lo que refleja el interés de la ciudadanía por integrarse a actividades físicas organizadas.

“Es para nosotros mucho orgullo ver cómo cada vez son más las familias que se suman a correr, saben que la actividad física es muy importante para su salud”, destacó.

En la rama varonil, el segundo lugar lo ocupa Aldair Calderón, con 360 puntos, mientras que Daniel Reyes se ubica en la tercera posición con 300 unidades, según el reporte dado a conocer por el Instituto Municipal del Deporte.

En la rama femenil, Mayra Alba Yebra se mantiene en el primer lugar del circuito, seguida por Guadalupe Victoria Cortés, mientras que la tercera posición aún no se define.

El pasado domingo se llevó a cabo la séptima etapa del circuito con la Carrera de la Seguridad, que reunió a más de mil 200 participantes en Ciudad Juárez.

Para este año se tienen contempladas 18 carreras dentro del Circuito Atlético Pedestre, entre ellas la competencia Juangabrielísimo, programada para agosto en honor a la vida y obra musical de Juan Gabriel, conocido como el Divo de Juárez.

El Instituto Municipal del Deporte destacó que este circuito busca promover la actividad física, la convivencia familiar y la participación comunitaria mediante competencias organizadas en distintos puntos de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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