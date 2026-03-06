Entrega Bonilla rehabilitación en secundaria Benito Juárez con inversión de 3.8 millones

Publicidad - LB2 -

Mejoran sistema de agua, sanitarios, gimnasio y áreas peatonales para estudiantes y docentes en Chihuahua capital.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, entregó la rehabilitación integral de la Escuela Secundaria Benito Juárez García 3005, obra enfocada en mejorar la infraestructura del plantel para brindar espacios más seguros, dignos y funcionales a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La intervención tuvo una inversión de 3.8 millones de pesos y permitió atender diversas necesidades del plantel, entre ellas el problema histórico de suministro insuficiente de agua, que afectaba el funcionamiento de sanitarios y las labores de limpieza dentro de la institución.

“Sigan estudiando y preparándose, porque el futuro de Chihuahua está en las manos de jóvenes como ustedes”.

Como parte de los trabajos realizados, se instaló una cisterna con su sistema de bombeo, infraestructura que permitirá garantizar el abastecimiento de agua dentro de la escuela y mejorar las condiciones sanitarias del plantel.

También se llevó a cabo la rehabilitación de sanitarios para hombres y mujeres tanto en el gimnasio como en el interior del edificio escolar, donde se mejoraron pisos, lavamanos, mamparas y el sistema de iluminación mediante lámparas LED.

En materia deportiva, las autoridades realizaron trabajos de impermeabilización en el gimnasio y la rehabilitación de la duela, la cual fue intervenida con pintura especializada para permitir el desarrollo de actividades físicas, cívicas y recreativas en mejores condiciones.

La obra incluyó además la construcción de banquetas dentro del plantel y en el exterior del gimnasio, así como nuevos andadores, con el objetivo de facilitar el tránsito seguro y ordenado de estudiantes, docentes y visitantes, particularmente durante los horarios de mayor afluencia en la escuela.

