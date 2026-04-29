Anuncia JMAS instalación de válvulas y posibles cortes de agua en Ciudad Juárez

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Trabajos se realizarán el 30 de abril y podrían afectar a varias colonias con baja presión o falta de servicio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que este 30 de abril realizará la instalación de tres válvulas y un bypass en distintos puntos de la ciudad, como parte del proyecto de sectorización para mejorar el servicio.

Las labores se llevarán a cabo en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en vialidades como la calle Nardos y avenida Waterfill, así como en los cruces de Ejército Nacional con Francisco Villarreal Torres y en el bulevar Gómez Morín.

“Estos trabajos forman parte del proyecto de sectorización para mejorar el servicio de agua”

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Debido a estas intervenciones, se prevé baja presión o suspensión temporal del servicio en colonias como Demetrio Flores, Lucio Cabañas, Quintas del Solar, Misión de Lagos, Sandra Lucía, así como en el Parque Industrial Antonio J. Bermúdez y zonas aledañas.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas, así como a tomar precauciones durante el desarrollo de los trabajos.

Asimismo, se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas, debido a la presencia de cuadrillas en las áreas intervenidas.

La JMAS señaló que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura hidráulica y optimizar la distribución del agua potable en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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