Rehabilita JMAS drenaje en avenida Valentín Fuentes en beneficio de colonia Las Margaritas

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Sustituyen subcolector y descargas domiciliarias tras reportes por fallas en el servicio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó la sustitución de más de 70 metros de tubería de drenaje en la avenida Valentín Fuentes, con el objetivo de mejorar el servicio en la colonia Las Margaritas.

Los trabajos consistieron en el reemplazo de un subcolector de 12 pulgadas que había concluido su vida útil, situación que había generado reportes por parte de vecinos de la zona.

“Estamos trabajando en el reemplazo de un subcolector de 12 pulgadas que ya había cumplido su vida útil”

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La directora de Operaciones del organismo informó que esta intervención permitirá beneficiar directamente a al menos 15 familias, quienes contarán con nuevas conexiones y un sistema de drenaje más eficiente.

Como parte de la obra, también se contempla el reemplazo de entre 12 y 15 descargas domiciliarias, así como labores de limpieza con equipo especializado en la red sanitaria.

Las acciones se desarrollan en el tramo ubicado antes de la intersección con avenida Rivera Lara, donde además se prevé un operativo posterior de limpieza integral en el sistema de drenaje.

Una vez concluidas estas labores, se dará paso a trabajos de bacheo para permitir la reapertura de la vialidad, afectada temporalmente por las obras.

Con este tipo de intervenciones, la JMAS busca fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad y atender de manera oportuna las necesidades de los habitantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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