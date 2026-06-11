Da Salma Hayek la bienvenida al mundo en la inauguración del Mundial 2026

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La actriz mexicana encabezó el protocolo de apertura en el Estadio Ciudad de México previo al debut del Tricolor ante Sudáfrica

Ciudad de México (ADN/Staff) – La actriz mexicana Salma Hayek fue la encargada de dar la bienvenida oficial a las 48 selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante la ceremonia inaugural celebrada en el Estadio Ciudad de México.

La veracruzana apareció en el centro del campo como parte del protocolo previo al encuentro entre México y Sudáfrica, primer partido del torneo organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

“Le damos la bienvenida al mundo entero exhibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA, México 2026”.

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Durante su intervención, Hayek destacó el orgullo de México por recibir nuevamente una Copa del Mundo y albergar el encuentro inaugural de la competencia.

La actriz participó en uno de los momentos centrales de la ceremonia, que incluyó el desfile de las banderas de las selecciones clasificadas y un nuevo protocolo implementado por la FIFA antes del inicio del torneo.

México se convirtió este jueves en el primer país en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, luego de haber sido sede de los encuentros de apertura en 1970 y 1986.

Antes del arranque del partido, el Estadio Ciudad de México también fue escenario de presentaciones musicales y espectáculos visuales que formaron parte de la ceremonia diseñada para marcar el inicio oficial del Mundial 2026.

“Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del futbol que nos une a todos”.

Al concluir su mensaje, la actriz lanzó una arenga dirigida a los asistentes y aficionados que siguieron la ceremonia en distintas partes del mundo.

“¡Que viva México! ¡Que viva el futbol!”.

La participación de Salma Hayek formó parte de los actos protocolarios con los que México abrió oficialmente la vigesimocuarta edición de la Copa Mundial de la FIFA.

Con información de TUDN