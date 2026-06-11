Debuta México con triunfo ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

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El Tricolor venció 2-0 en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Selección Mexicana inició con victoria su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México, que por tercera ocasión en la historia albergó el arranque de una justa mundialista.

El equipo dirigido por Javier Aguirre tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y encontró recompensa rápidamente gracias a una recuperación de balón de Erik Lira que terminó en los pies de Julián Quiñones.

“Lira roba la pelota en la salida de Sudáfrica y le cae a Quiñones quien remata cruzado para vencer al portero”.

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La anotación del delantero mexicano llegó al minuto ocho y se convirtió en el primer gol de la Copa Mundial 2026, desatando la celebración entre los miles de aficionados que llenaron las tribunas del inmueble de Santa Úrsula Coapa.

México mantuvo la iniciativa durante gran parte del encuentro, generando múltiples llegadas de peligro y controlando la posesión ante un conjunto sudafricano que tuvo dificultades para responder ofensivamente.

La situación se complicó aún más para los africanos al inicio de la segunda mitad, cuando Sithole fue expulsado al minuto 49 tras derribar a Brian Gutiérrez cuando avanzaba con dirección a la portería.

Con un hombre más sobre el terreno de juego, el Tricolor amplió la ventaja al minuto 67. Roberto Alvarado envió un centro desde la banda derecha que fue aprovechado por Raúl Jiménez con un remate de cabeza para marcar el segundo tanto de la tarde.

“Centro desde la derecha del Piojo Alvarado al segundo poste para Raúl Jiménez quien con certero remate de cabeza mandó la pelota al fondo”.

La única nota negativa para México fue la expulsión de César Montes en tiempo agregado, luego de una falta sobre un atacante sudafricano que se perfilaba hacia la portería nacional. El defensor se perderá el próximo encuentro ante Corea del Sur por suspensión.

El partido estuvo precedido por una ceremonia inaugural con la participación de artistas nacionales e internacionales y marcó el inicio oficial del Mundial organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Con este resultado, México suma sus primeros tres puntos en el Grupo A y toma confianza de cara a sus siguientes compromisos, en los que buscará avanzar a la fase de eliminación directa en una Copa del Mundo celebrada parcialmente en casa.