Fortalece JMAS suministro de agua con tres nuevos pozos en Juárez

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Los pozos aportarán 185 litros por segundo a la red; el viernes habrá suspensión temporal en Puente Alto y zonas aledañas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez incorporó tres nuevos pozos de agua potable a la infraestructura hidráulica de la ciudad, con los que se aportarán en conjunto 185 litros por segundo a la red de distribución.

De acuerdo con el organismo, estas nuevas fuentes de abastecimiento buscan mejorar el suministro para miles de familias juarenses y fortalecer la capacidad operativa del sistema de agua potable.

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La arquitecta Ana Mancinas, del área de Supervisión de Nuevos Desarrollos de la JMAS, informó que el pozo 273 se ubica en la avenida Jesús Macías Delgado, mientras que el pozo 274 se localiza sobre la avenida Fundadores.

“El pozo 273 se construyó a una profundidad de 300 metros y una capacidad de producción de 62.28 litros por segundo”, explicó.

El pozo 273 entró en operación y quedó conectado a la red el pasado 30 de junio. Por su parte, el pozo 274 también fue perforado a 300 metros de profundidad, cuenta con una capacidad de 67 litros por segundo y fue conectado el 6 de julio.

La JMAS informó que el tercer pozo, identificado con el número 271 y ubicado en la colonia Puente Alto, será conectado a la red este viernes 24 de julio, con una capacidad de 56.49 litros por segundo.

Para realizar la conexión del pozo 271 será necesario suspender temporalmente el servicio de agua potable en la colonia Puente Alto, el Parque Industrial Panamericano y sectores aledaños.

La suspensión está programada de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, por lo que el organismo recomendó a los habitantes de las zonas que pudieran verse afectadas almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el desarrollo de los trabajos.

Las labores se realizarán sobre la avenida Tecnológico, donde permanecerá cerrado el carril derecho en sentido de sur a norte, así como el carril izquierdo de la calle Ramón Rayón, en sentido de poniente a oriente.

La JMAS exhortó a los automovilistas a conducir con precaución ante la presencia de personal operativo y maquinaria en la zona de intervención.

Con la incorporación de los tres pozos, el organismo busca reforzar el abastecimiento de agua potable en Ciudad Juárez y mejorar la calidad del servicio para la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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