Reporta Sheinbaum avances tras reunión con representante comercial de Estados Unidos

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La presidenta informó que el encuentro permitió avanzar en la revisión del T-MEC y en acuerdos bilaterales con Estados Unidos.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reunión sostenida en Palacio Nacional con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, permitió avanzar en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como en acuerdos bilaterales.

El encuentro formó parte de las conversaciones entre ambos gobiernos en torno al proceso de revisión del T-MEC, en un contexto marcado por presiones comerciales y por la necesidad de mantener certidumbre para las cadenas productivas de América del Norte.

“Avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, señaló la mandataria.

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En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de México vinculados con la agenda económica y comercial, entre ellos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como integrantes del equipo federal encargado de dar seguimiento a la relación bilateral.

La mandataria federal se mostró optimista tras el encuentro, aunque no detalló los acuerdos específicos abordados durante la reunión con la delegación estadounidense.

De acuerdo con la información disponible, entre los temas que forman parte de las mesas técnicas se encuentran reglas de origen, comercio regional, normativas laborales, sectores industriales estratégicos y otros puntos relacionados con la operación del tratado comercial.

La visita de Greer ocurre en medio de una etapa clave para México, debido a que el T-MEC representa uno de los principales instrumentos de integración económica con Estados Unidos y Canadá.

Tras concluir el encuentro, el representante comercial estadounidense salió de Palacio Nacional sin emitir declaraciones públicas sobre los avances o temas tratados.

El Gobierno de México ha buscado mantener abierta la negociación con Washington para preservar la estabilidad comercial, evitar afectaciones arancelarias y sostener la competitividad de las exportaciones mexicanas en el mercado norteamericano.

La revisión del T-MEC será uno de los principales temas de la agenda económica bilateral durante los próximos meses, debido a su impacto en sectores como manufactura, automotriz, agroindustria, acero, aluminio y comercio digital.

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