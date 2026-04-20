Entregan apoyo del Presupuesto Participativo a casa hogar en Juárez

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La asociación Casa del Niño y del Anciano México recibió más de 645 mil pesos para mejorar sus instalaciones y servicios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La asociación civil Casa del Niño y del Anciano México recibió de manera simbólica un cheque por 645 mil 548.12 pesos, como parte de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025, destinado a mejorar sus instalaciones y la calidad de atención a sus beneficiarios.

El recurso permitirá implementar acciones enfocadas en reforzar la seguridad del inmueble, optimizar el consumo de energía, así como mejorar procesos internos relacionados con el lavado, la alimentación y el descanso de las personas atendidas en este espacio.

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Durante la entrega, autoridades municipales destacaron la participación ciudadana que hizo posible este proyecto, al registrar más de mil 200 votos en el ejercicio democrático que define el destino de estos recursos.

“Estamos agradecidos porque fueron más de 1,200 votos los que emitieron”.

Por parte de la asociación beneficiada, su presidente, Juan Gallegos, subrayó la relevancia del apoyo al tratarse de una institución que atiende a una población vulnerable con necesidades específicas, lo que hace prioritario el fortalecimiento de sus condiciones operativas.

“Muchas gracias a la dedicación que tiene el alcalde para servir a la comunidad”.

En representación del área de Desarrollo Social, se destacó que este tipo de proyectos impactan directamente en la calidad de vida de las y los usuarios, al tratarse de mejoras funcionales que inciden en su bienestar cotidiano.

El Presupuesto Participativo se ha consolidado como un mecanismo de involucramiento ciudadano que permite canalizar recursos públicos hacia iniciativas con impacto social directo, particularmente en organizaciones y comunidades que requieren atención prioritaria en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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