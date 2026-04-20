Presentan intervención teatral sobre violencia de género en centro comunitario de Juárez

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La obra “Boda de Plata” promovió la reflexión y participación ciudadana en torno a relaciones de pareja y estereotipos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en coordinación con la Dirección General de Centros Comunitarios, presentó la intervención escénica “Boda de Plata” en el Centro Comunitario Fovissste El Chamizal, como parte de las acciones para fomentar la conciencia social sobre la violencia de género.

El evento contó con la presencia de la directora del IMM, Elvira Urrutia Castro, así como del coordinador operativo de Centros Comunitarios, Ever Ramos, en representación del titular de la dependencia, en una jornada que integró arte y participación comunitaria.

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La propuesta artística se distingue por romper con el formato tradicional del teatro, al invitar al público a involucrarse activamente en el desarrollo de la historia, generando un espacio de diálogo y reflexión colectiva.

“La obra detona la reflexión en torno a las relaciones de pareja, los estereotipos de género y diversas manifestaciones de violencia”.

A través de la representación de una pareja que celebra su aniversario, la intervención aborda problemáticas cotidianas relacionadas con la convivencia, visibilizando dinámicas de poder y conductas normalizadas dentro de las relaciones.

El montaje se inspira en el Teatro del Oprimido, corriente desarrollada por el dramaturgo brasileño Augusto Boal, que plantea la transformación del espectador en un agente activo capaz de cuestionar y proponer alternativas frente a las situaciones representadas.

La puesta en escena es impulsada por el colectivo Féministe Le Feu, integrado por artistas de la periferia de París, quienes trabajan en colaboración con instancias enfocadas en el análisis de la violencia contra las mujeres, aportando un enfoque metodológico y social a su labor.

Como parte de la jornada, también se presentó el grupo de danza folclórica del centro comunitario, fortaleciendo la convivencia y el rescate de expresiones culturales locales, en un espacio orientado a la participación ciudadana y la construcción de comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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