El Saqueo Silencioso del Talento Mexicano

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Mi hermano vive en Michigan. Es fotoperiodista en The New York Times. Su esposa, ingeniera de empaque, también está allá porque fue solicitada por el corporativo de su empresa para liderar la transformación de procesos.

No se fueron por dinero. Se fueron porque allá valoraron su expertise lo suficiente como para darles espacios donde liderar, innovar y transformar.

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La pregunta incómoda no es por qué se fueron. Es por qué en Juárez ese talento no encontró espacios donde desarrollarse.

Esto no es nuevo. Lleva décadas pasando. Tengo amigos de la universidad repartidos en California, Texas y Michigan. Ingenieros, reporteros, especialistas en diferentes áreas. Todos en Estados Unidos. Todos con una cosa en común: encontraron allá lo que aquí no podían encontrar.

En México, estos profesionales hubieran sido competentes. En Estados Unidos, son activos estratégicos. Esa diferencia no está en el talento. Está en el contexto.

Eso revela algo más profundo: el talento mexicano existe en todas las disciplinas. El problema es que aquí no sabemos convertirlo en una ventaja competitiva.

Hace algunos años, una empresa me pidió diseñar un curso sobre QRQC (Quick Response Quality Control). Me tomé un mes investigando la metodología y su origen. Lo que descubrí fue más relevante de lo que esperaba.

QRQC es un método simple pero poderoso para resolver problemas de calidad de forma inmediata. Fue desarrollado por Quintin Testa, un ingeniero mexicano egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, su metodología fue documentada en francés e inglés, no en español. Su innovación terminó fortaleciendo ecosistemas industriales fuera de México.

Ese no es un caso aislado. Es un patrón.

En México operan empresas globales que traen consigo las mejores prácticas del mundo. Bosch implementa estandarización alemana; Volkswagen, ingeniería de precisión; Nissan, manufactura esbelta; BMW, innovación en procesos. Es decir, el conocimiento de clase mundial ya está aquí, disponible para quien quiera dominarlo.

Un profesionista mexicano puede formarse al más alto nivel sin salir del país. Puede aprender, ejecutar y dominar metodologías globales. Pero, cuando ese talento alcanza un nivel estratégico, ocurre algo consistente: su valor no se consolida aquí.

Se reconoce, sí. Pero no para transformar el entorno local, sino para integrarlo a operaciones globales.

Mientras tanto, México continúa operando principalmente como un centro de manufactura de bajo costo, no como un espacio donde se diseñan, evolucionan y lideran modelos de innovación.

La contradicción es evidente: tenemos acceso a las mejores metodologías del mundo, pero no las utilizamos para fortalecer nuestro propio ecosistema.

Por eso, la pregunta realmente importante no es por qué se va el talento. Es por qué el sistema está diseñado para que su mayor impacto ocurra en otro lugar.

¿Qué pasaría si las empresas en México decidieran algo distinto? Si, en lugar de formar talento, apostaran por retenerlo con propósito, con reconocimiento y, sobre todo, con la posibilidad real de transformar su entorno.

Porque la retención de talento no es un tema salarial. Es un tema de impacto.

Las empresas globales lo entienden. Por eso llevan talento a Michigan, Nueva York, Alemania o Francia: porque ahí existen ecosistemas donde las ideas se convierten en transformación.

Aquí, en cambio, el talento aprende, ejecuta y, cuando demuestra su valor, es desplazado hacia donde sí puede influir.

No porque quiera irse, sino porque aquí no encontró dónde quedarse.

Porque la realidad es esta: México no está perdiendo talento. Está entrenándolo para que otros países ganen.

Oscar Peinado Cuenta con más de 20 años de experiencia implementando sistemas de gestión, auditoría y liderazgo transformacional en empresas del sector manufacturero. Es consultor y profesor en programas de maestría y profesional especializados en tecnologías, calidad, y logística. Su perspectiva combina el rigor técnico con el análisis profundo de cómo la falta de estrategias y liderazgo debilita industrias completas.