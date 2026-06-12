Electromovilidad: pensar en el futuro es una obligación, no una opción

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Durante muchos años, el debate sobre el transporte público en diversas ciudades del estado de Chihuahua se ha limitado a cambiar rutas, modificar recorridos o sustituir algunas unidades. Sin embargo, el verdadero problema no está únicamente en la organización del servicio, sino en un modelo tecnológico que ha quedado rezagado y que sigue dependiendo de combustibles fósiles, con elevados costos económicos, ambientales y sociales.

La iniciativa presentada por la bancada de Morena en el Congreso local el pasado martes 9 de junio para impulsar la electromovilidad representa un cambio de visión. No se trata simplemente de comprar camiones nuevos, sino de comenzar una transformación gradual hacia un sistema moderno, eficiente y sostenible que responda a los desafíos del presente y del futuro.

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La contaminación generada por unidades que funcionan con diésel y gasolina tiene consecuencias directas en la salud de la población. Las partículas contaminantes contribuyen al aumento de enfermedades respiratorias y deterioran la calidad del aire que millones de personas respiran diariamente. Apostar por tecnologías limpias significa también invertir en bienestar y prevención.

Además, la electromovilidad es una decisión inteligente desde el punto de vista económico. La volatilidad del precio del diésel repercute en los costos de operación y, finalmente, en el bolsillo de los usuarios. Los vehículos eléctricos ofrecen menores gastos de mantenimiento y operación, permitiendo que los recursos públicos y privados se utilicen de manera más eficiente.

La experiencia en entidades como Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco demuestra que esta transición es posible y genera beneficios concretos: reducción de emisiones contaminantes, menor ruido, mejor experiencia para los pasajeros y, además, atracción de inversiones relacionadas con nuevas tecnologías.

Por supuesto, nadie pretende ignorar las deficiencias actuales del transporte público, sobre todo en Juárez y en la capital Chihuahua. Aún existen importantes retos de cobertura, accesibilidad y calidad del servicio. Precisamente por ello, es indispensable comenzar hoy a construir una estrategia de largo plazo que permita modernizar el sistema de manera gradual y responsable.

Desde la bancada de Morena proponemos mecanismos de financiamiento y una reserva presupuestal como capital semilla que pretende que la modernización del transporte público de pasajeros alcance no solo las rutas principales, sino también las colonias periféricas mediante la renovación de las rutas alimentadoras.

Las grandes transformaciones no ocurren de un día para otro, pero tampoco si se posponen indefinidamente nunca se avanzará. La electromovilidad no es una moda ni un lujo; es una necesidad para construir un Chihuahua más competitivo, más limpio y con un transporte digno para las próximas generaciones. Que el futuro nos alcance a la brevedad.

Pedro Torres Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.