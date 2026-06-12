Dos pepinos no está mal

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Se fue el año de volada y cuando uno menos lo pensaba, se llegó la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, 2026.

La justa deportiva arrastró no solamente el círculo deportivo nacional.

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Invadió también al sector político, social, artístico, industrial.

La ausencia presidencial en el estadio, causó sorpresa en pequeñas personalidades del momento.

Como Lilly Téllez y acompañamiento de siempre.

Ah, y un séquito de cien gritones afuera del estadio que repetían ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena!

Sólo a los misántropos de cabecera les sorprendió no haber visto a la mandataria en la ceremonia oficial de inauguración.

Meses atrás, la presidenta Sheinbaum anunció que esta actividad deportiva le pertenecía a la población y prefirió regalarle su boleto de acceso a una niña que nunca había visto un partido de fútbol.

Dijo que así lo había decidido para ella poder disfrutar del encuentro con familiares y amigos, sin preocupaciones; incluso aprovechar para portar el jersey de la selección mexicana.

Así lo hizo. No sólo eso, invitó a varios niños con capacidades diferentes y le salió redondo el día pues el evento salió como lo esperaba.

La mexicana alegría brotó y contagió a todo el mundo -literal- Ya tendremos tiempo de criticar algunas fallas y desaciertos. Mientras tanto disfrutemos los aciertos. Sabemos que no traemos un equipo altamente competitivo. Pero dos pepinos a cero, aunque sea contra Sudáfrica nos ayudan a levantar el rostro frente al mundo. El ritual de la cebada como símbolo popular.

Todos coincidimos en que el fútbol soccer se disfruta con cerveza, nachos y guacamole.

El ritual mexicano futbolero.

Le llamaremos así pues la malta de cereales (sobre todo cebada), lúpulo y levadura; ingredientes básicos que definen su sabor, cuerpo y aroma. Le dan el espíritu futbolero al fenómeno social llamado balompié.

Lo increíble es que en unas cuantas décadas pasó de ser “el deporte” del pueblo, a ser junto con el automovilismo F1, uno de los más selectivos del mundo.

La presencia de Tláloc

El país se mueve a velocidad crucero y mientras la mitad de la gente se manejaba cumplidora, la otra mitad, la que quiso seguir la jarra, hubo de aguantar el ánimo, pues en CDMX les cayó una tormenta en El Ángel; en Chihuahua capital el día les rindió para un caguamón en la glorieta Pancho Villa; y en CJTOWN, una refrescante TKT, pues estaban ya los preparativos para la inauguración de la feria.

¿A dónde quiero llevar mi comentario?

Millones de mexicanos aplaudimos el esfuerzo y colaboración del gobierno mexicano en sus tres niveles así, como a todos los círculos de nuestra sociedad quienes a pesar de todas las provocaciones a las que nos quieren arrastrar, para mostrarle al mundo un país que no somos, las cosas se acomodaron y los mandatarios federal, estatal y municipal, sacaron su ganancia o sea un dia de tranquilidad.

Ojalá se extendiera la paz y armonía al menos mientras pasa el mundial.

Y no vaya a meter la cola el demonio naranja.

Todo a pedir de boca.

Hasta el alcalde salió con saldo blanco este día en el arranque de la feria.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.