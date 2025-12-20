Invita SFP a utilizar el Cecoci para trámites en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La plataforma permite realizar denuncias, consultas y solicitudes con seguimiento mediante folio, disponible las 24 horas para la ciudadanía del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de la Función Pública (SFP) exhortó a la ciudadanía a utilizar el Centro de Contacto Ciudadano (Cecoci) como una vía principal para la realización de trámites, reportes y consultas relacionadas con servicios del Gobierno del Estado.

De acuerdo con la dependencia, durante 2025 el Cecoci se ha consolidado como un canal ágil y accesible, que permite a las personas usuarias gestionar solicitudes desde cualquier lugar, ya sea a través de medios digitales o por atención telefónica.

Entre los servicios disponibles se encuentra la presentación de denuncias, solicitudes de información y orientación sobre diversos trámites estatales, con el objetivo de facilitar la interacción entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

Cada gestión realizada genera un folio de seguimiento, mecanismo que permite dar trazabilidad puntual a los casos y brinda certeza a las personas usuarias sobre la atención responsable de sus solicitudes, lo que contribuye a fortalecer la confianza institucional.

Además de simplificar trámites, el Cecoci funciona como un canal de acompañamiento ciudadano, donde se ofrece atención en tiempo real para resolver dudas y orientar a las personas sobre los procesos disponibles en la administración estatal.

La SFP destacó que la plataforma opera las 24 horas del día y cuenta con atención telefónica, lo que amplía su alcance y permite que más chihuahuenses accedan a los servicios gubernamentales de manera clara y sin complicaciones.

