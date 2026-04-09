Pavimenta Obras Públicas calle Puerto Guaymas con concreto hidráulico

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La obra en la colonia Plutarco Elías Calles incluye infraestructura integral y una inversión de 3.8 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas avanza en la pavimentación de la calle Puerto Guaymas, ubicada en la colonia Plutarco Elías Calles, en la zona poniente de la ciudad.

El proyecto contempla la intervención del tramo comprendido entre las calles Zacatenco y Zihuatanejo, donde se aplicará concreto hidráulico para garantizar mayor durabilidad y mejores condiciones de movilidad.

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De acuerdo con el titular de la dependencia, Daniel González García, la obra forma parte del esquema de calles completas, al incluir infraestructura adicional para beneficio de los habitantes.

“La vialidad era de terracería y ahora con el concreto hidráulico se hará una mejora directa en las condiciones de movilidad”

Los trabajos contemplan la construcción de banquetas, guarniciones, introducción de red hidrosanitaria e instalación de alumbrado público, con el objetivo de mejorar integralmente el entorno urbano.

En total, se intervendrán 782.20 metros cuadrados de superficie, con una inversión de 3 millones 823 mil 159 pesos.

La dependencia informó que la obra continúa en proceso, por lo que solicitó comprensión a los vecinos del sector ante las molestias temporales, al tratarse de una intervención que busca mejorar de manera permanente la infraestructura vial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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