Retira Municipio árboles derribados por fuertes vientos en distintos sectores de Ciudad Juárez

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Cuadrillas de Parques y Jardines atendieron alrededor de 15 reportes tras las ráfagas registradas el pasado fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines desplegó cuadrillas en diversos puntos de la ciudad para retirar árboles derribados por las fuertes ráfagas de viento registradas el domingo pasado, con el objetivo de restablecer la seguridad en vialidades y espacios públicos.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que durante las labores realizadas este miércoles se atendieron aproximadamente 15 árboles caídos en diferentes sectores de Ciudad Juárez.

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Las acciones incluyeron el retiro de troncos, ramas y material vegetal que obstruía calles y áreas de circulación, además de trabajos preventivos para evitar riesgos a peatones y automovilistas.

Entre las zonas donde se reportaron afectaciones se encuentran las colonias Valle Verde, Villas de Senecú, Exhipódromo, San Ángel, Paseos de Aragón, Las Acequias, Jardines del Bosque y Jardines del Lago, así como el camellón central de la calle Júpiter.

El funcionario explicó que los trabajos forman parte de la respuesta municipal ante los efectos provocados por las condiciones meteorológicas registradas durante los últimos días.

Zamarrón Saldaña señaló que las cuadrillas continuarán atendiendo reportes relacionados con árboles derribados y ramas en riesgo de caer, además de realizar recorridos de supervisión para detectar posibles afectaciones derivadas de las recientes ráfagas de viento.

La dependencia mantiene vigilancia en distintos sectores de la ciudad para atender oportunamente situaciones que puedan representar riesgos para la población o afectar la movilidad urbana.

El director de Parques y Jardines exhortó a la ciudadanía a reportar árboles caídos, ramas peligrosas o cualquier incidente relacionado con áreas verdes a través del número telefónico 656-737-0230, con el fin de agilizar la atención de los casos.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones durante episodios de viento fuerte y mantenerse atenta a los avisos emitidos por Protección Civil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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