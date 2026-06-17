Informa Desarrollo Social sobre apoyos comunitarios y programas para familias juarenses

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La dependencia reportó avances en la integración de comités vecinales, asistencia a familias afectadas por incendios y la preparación de programas alimentarios y de abasto de agua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social presentó ante integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social un informe sobre las acciones que desarrolla en distintos sectores de la ciudad, enfocadas en el fortalecimiento de la organización comunitaria y la atención a familias en situación de vulnerabilidad.

Durante la reunión con el coordinador de la comisión, Pedro Alberto Matus Peña, y la regidora María Dolores Adame Alvarado, el director de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, detalló los programas y apoyos que actualmente se encuentran en operación.

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Uno de los principales temas abordados fue la conformación de nuevos comités de vecinos, mecanismo mediante el cual se busca fortalecer la participación ciudadana en las colonias. Actualmente existen 261 comités activos, y durante la segunda quincena de junio se realizarán 15 asambleas adicionales para integrar nuevos organismos comunitarios.

El funcionario informó además que la dependencia ha brindado apoyo a cerca de 30 familias afectadas por incendios en sus viviendas, mediante la entrega de materiales de construcción como cemento y block para contribuir a la rehabilitación de sus hogares.

La próxima semana se prevé la llegada de nuevo material de construcción, lo que permitirá ampliar la atención a personas que previamente realizaron solicitudes de apoyo ante la dependencia municipal.

En materia de asistencia alimentaria, Vallejo Quintana señaló que continúa la planeación logística para la distribución mensual de despensas, programa que beneficia a 11 mil familias juarenses.

Para la operación de este esquema, personal de Desarrollo Social mantiene coordinación con la Dirección de Centros Comunitarios y otras áreas del Gobierno Municipal, con el objetivo de optimizar la entrega de los apoyos.

Otro de los programas que iniciará en los próximos días es el suministro de agua potable mediante pipas, dirigido a familias que enfrentan dificultades de acceso al servicio durante la temporada de altas temperaturas.

El director explicó que estas acciones se desarrollan en coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), especialmente en sectores del poniente de la ciudad donde aún no existe cobertura de la red de agua potable.

Las autoridades destacaron que estos programas forman parte de la estrategia municipal para atender necesidades prioritarias de la población y fortalecer la atención social en las colonias con mayores requerimientos de infraestructura y servicios básicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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