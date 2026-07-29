Invita Tesorería a aprovechar descuentos en Unidad Móvil en Zaragoza

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La atención será este viernes 31 de julio, de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el Centro Comunitario Zaragoza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal invitó a las y los contribuyentes a aprovechar los servicios que ofrecerá la Unidad Móvil este viernes 31 de julio en el Centro Comunitario Zaragoza.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que la atención se brindará de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche en las instalaciones ubicadas en el cruce de las calles Ramón Rayón y Lázaro Cárdenas, en la colonia Manuel Valdez.

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Durante la jornada, la ciudadanía podrá realizar el pago del impuesto predial, acceder a descuentos en recargos por rezago de este gravamen y solicitar pagos diferidos.

También estarán disponibles descuentos en infracciones de vialidad, como parte de las facilidades que ofrece el Gobierno Municipal para apoyar a las personas contribuyentes.

Romero Aguilar explicó que el propósito de la Unidad Móvil es acercar los servicios de la Tesorería Municipal a distintos sectores de la ciudad, para que la población pueda realizar trámites sin trasladarse a las oficinas centrales.

La funcionaria invitó a las y los juarenses a acudir y aprovechar los beneficios disponibles, especialmente quienes buscan ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.

La Tesorería Municipal señaló que estas jornadas permiten ofrecer una atención más cercana, ágil y accesible en colonias y centros comunitarios de Ciudad Juárez.

La dependencia informó que continuará llevando la Unidad Móvil a diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de trámites y pagos municipales.

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