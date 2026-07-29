Imparte SSPM plática preventiva sobre violencia de género en empresa maquiladora

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Más de 35 empleados de Prince Manufacturing participaron en una charla sobre prevención, igualdad y canales de apoyo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal impartió una plática preventiva sobre violencia de género en las instalaciones de la empresa Prince Manufacturing.

La actividad contó con la participación de más de 35 empleados, quienes recibieron información orientada a fortalecer la cultura de la prevención y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

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Durante la charla se abordaron temas relacionados con violencia de género, sexo, género, masculinidades, machismo, roles tradicionales y estereotipos de género.

El objetivo fue sensibilizar a las y los asistentes sobre la importancia de identificar conductas de riesgo, reconocer situaciones de violencia y fomentar una convivencia libre de agresiones en distintos entornos.

Personal especializado de la SSPM también proporcionó información sobre las herramientas y canales de apoyo disponibles para atender a personas en situación de violencia.

La corporación destacó la importancia de la denuncia y la solicitud de ayuda oportuna, especialmente en casos donde existan señales de riesgo para la integridad física, emocional o psicológica de las víctimas.

Durante la actividad, las y los participantes interactuaron con el personal de Prevención Social mediante preguntas y reflexiones sobre los temas expuestos.

La dinámica permitió fortalecer el diálogo sobre la necesidad de construir entornos laborales, familiares y sociales más sanos, seguros e igualitarios.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal señaló que estas acciones forman parte de sus estrategias de prevención y proximidad social, en coordinación con el sector empresarial.

La dependencia reiteró su compromiso de promover una cultura de respeto, igualdad y no violencia en beneficio de la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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