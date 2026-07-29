Retira Municipio más de 15 toneladas de tiliches en colonia Obrera

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Dependencias municipales intervinieron un predio en las calles Membrila y Emiliano Carranza por acumulación de residuos en la vía pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal retiró más de 15 toneladas de tiliches y residuos acumulados sobre la vía pública durante un operativo de reordenamiento urbano realizado en la colonia Obrera.

La intervención se llevó a cabo en el cruce de las calles Membrila y Emiliano Carranza, afuera de una vivienda donde se había reportado acumulación de objetos, basura y escombros que generaban riesgos para habitantes del sector.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el operativo fue acordado en la Mesa de Reordenamiento Urbano, encabezada por la Secretaría del Ayuntamiento, con el objetivo de atender solicitudes ciudadanas y prevenir afectaciones a la salud pública.

De acuerdo con el funcionario, inicialmente se reportó que los objetos habían sido colocados fuera del inmueble tras un incendio; sin embargo, durante la intervención se detectó un posible caso de invasión de vivienda y una acumulación de materiales que representaba riesgo para los vecinos.

“Estamos interviniendo en beneficio de la seguridad de las familias. Agradecemos a quienes presentaron la denuncia y los invitamos a seguir reportando este tipo de situaciones”.

Solís Kanahan señaló que las autoridades investigan quiénes son los responsables del inmueble para aplicar las sanciones correspondientes y recuperar el costo de los trabajos de limpieza realizados por el Municipio.

Las multas podrían ir de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización, conforme al reglamento vigente, en caso de acreditarse responsabilidad por la acumulación de residuos y uso indebido del espacio público.

En el operativo participaron las direcciones de Ecología, Desarrollo Urbano, Protección Civil y Limpia, además de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que apoyó en el resguardo de la zona durante las labores.

Personal de Ecología informó que el predio ya había registrado incendios anteriormente y continuaba siendo utilizado para acumular basura y escombros, situación que generó quejas vecinales por malos olores y proliferación de fauna nociva.

La Dirección de Desarrollo Urbano señaló que previamente se notificó a los ocupantes para retirar los residuos en un plazo de 24 horas; al no atender el requerimiento, se procedió con la intervención municipal.

Por su parte, la Dirección General de Protección Civil elaborará un dictamen para determinar si la estructura del inmueble afectada por el incendio continúa siendo habitable o si representa un riesgo para las personas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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