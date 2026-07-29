Acompaña Ortiz Orpinel a alcalde de El Paso en encuentro empresarial de la CBA

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El alcalde juarense destacó la coordinación fronteriza en seguridad, economía, medio ambiente e infraestructura regional.

El Paso, Texas (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, acompañó al alcalde de El Paso, Renard Johnson, durante un encuentro organizado por El Paso Central Business Association, en el que se abordaron retos compartidos de la región fronteriza.

El evento se llevó a cabo este miércoles en el El Paso Convention Center, con la participación de representantes del sector empresarial y autoridades regionales.

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Durante su intervención, Johnson presentó su visión de Gobierno y planteó como ejes de su administración el desarrollo económico, la infraestructura, la calidad de vida y la seguridad pública.

Al término del encuentro, Ortiz Orpinel destacó la importancia de escuchar los planteamientos del alcalde paseño y de fortalecer la colaboración permanente entre Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces.

“Muy contentos de atender esta invitación de CBA y sobre todo, venir a escuchar al Mayor Renard Johnson, que tuvo una gran participación, con una visión muy clara de lo que se requiere, no solamente para su ciudad, sino de la colaboración permanente que tenemos que tener en esta región tan grande que es Juárez, Las Cruces y por supuesto, El Paso, Texas”.

El alcalde juarense señaló que las ciudades fronterizas comparten una misma dinámica social, económica y ambiental, por lo que consideró necesario mantener una coordinación constante entre autoridades locales.

Ortiz Orpinel afirmó que el intercambio permanente entre ambas comunidades obliga a trabajar en soluciones conjuntas, más allá de las decisiones que puedan tomarse desde los gobiernos centrales.

“Respiramos el mismo aire, tenemos el mismo cielo y compartimos las mismas problemáticas a ambos lados de la frontera; la colaboración debe ser permanente, independientemente de lo que se pueda ver o no en los gobiernos centrales”.

El presidente municipal de Ciudad Juárez indicó que uno de los principales desafíos compartidos es la seguridad, al considerarla base para impulsar el crecimiento económico, el comercio y el turismo en la región.

También señaló que el turismo se ha reactivado entre Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces, con eventos en la frontera mexicana a los que han acudido visitantes de las ciudades vecinas.

Ortiz Orpinel agregó que otro de los retos regionales es el cuidado del medio ambiente, debido a que ambas ciudades comparten condiciones atmosféricas y problemáticas urbanas que requieren atención coordinada.

El alcalde juarense sostuvo que el hermanamiento entre Ciudad Juárez y El Paso debe tener continuidad mediante proyectos concretos y acciones específicas que beneficien a ambas comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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