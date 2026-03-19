InicioMéxico

Recibe Claudia Sheinbaum a presidente de Alemania en Cancún

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Mandatarios sostienen encuentro para fortalecer cooperación en comercio, cultura y educación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió a su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el Museo Maya de Cancún, donde sostuvieron un encuentro oficial orientado a fortalecer la relación bilateral.

Como parte de la ceremonia de bienvenida, se realizaron los honores protocolarios, que incluyeron la entonación de los himnos nacionales de ambos países y la toma de la fotografía oficial.

- Publicidad - HP1

El encuentro tiene como objetivo impulsar la cooperación entre México y Alemania, abordando temas en materia de comercio, inversión, educación y cultura.

“El encuentro tiene como objetivo estrechar lazos entre ambas naciones”

En la reunión participaron integrantes del gabinete federal mexicano, entre ellos titulares de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía y Energía, así como representantes diplomáticos.

Por parte de Alemania, asistieron funcionarios de alto nivel del gobierno federal, incluyendo representantes de política exterior y la oficina presidencial, además del embajador en México.

Este acercamiento forma parte de la agenda internacional del Gobierno de México para fortalecer relaciones estratégicas con socios globales, en un contexto de cooperación económica y diplomática.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Chihuahua

Van jóvenes a dirigir el futuro de Chihuahua: Movimiento ciudadano

Se registran precandidatos a diputados por la capital del Estado Chihuahua, Chih. - Esta tarde...
Juárez / El Paso

Entregó Ichife materiales a 36 escuelas en Ciudad Juárez

Con el objetivo de ofrecer una educación de mayor calidad por medio de instalaciones...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto