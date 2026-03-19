Recibe Claudia Sheinbaum a presidente de Alemania en Cancún

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Mandatarios sostienen encuentro para fortalecer cooperación en comercio, cultura y educación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió a su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en el Museo Maya de Cancún, donde sostuvieron un encuentro oficial orientado a fortalecer la relación bilateral.

Como parte de la ceremonia de bienvenida, se realizaron los honores protocolarios, que incluyeron la entonación de los himnos nacionales de ambos países y la toma de la fotografía oficial.

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El encuentro tiene como objetivo impulsar la cooperación entre México y Alemania, abordando temas en materia de comercio, inversión, educación y cultura.

“El encuentro tiene como objetivo estrechar lazos entre ambas naciones”

En la reunión participaron integrantes del gabinete federal mexicano, entre ellos titulares de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía y Energía, así como representantes diplomáticos.

Por parte de Alemania, asistieron funcionarios de alto nivel del gobierno federal, incluyendo representantes de política exterior y la oficina presidencial, además del embajador en México.

Este acercamiento forma parte de la agenda internacional del Gobierno de México para fortalecer relaciones estratégicas con socios globales, en un contexto de cooperación económica y diplomática.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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