Llama Seguridad Vial a conducir con precaución por trabajos en puente peatonal

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El sábado 1 de agosto habrá cierres y desvíos en el bulevar Manuel Talamás Camandari y el Libramiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial llamó a la ciudadanía a conducir con precaución debido a los trabajos que se realizarán en la parte inferior del puente peatonal ubicado en el bulevar Manuel Talamás Camandari.

La corporación informó que, para permitir las maniobras necesarias, se implementarán cierres y desvíos viales el próximo sábado 1 de agosto, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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Durante ese periodo quedará suspendida la circulación sobre el bulevar Talamás Camandari, de oriente a poniente, por lo que los conductores deberán incorporarse a la calle Refugio de la Libertad hacia el norte y continuar por el Libramiento.

También se suspenderá la circulación en el Libramiento de sur a oriente, mientras que el tránsito vehicular será habilitado hacia el norte para continuar por la avenida Santiago Troncoso.

De igual manera, permanecerá cerrado el paso sobre el Libramiento de poniente a oriente, por lo que las y los automovilistas deberán incorporarse al bulevar Talamás Camandari por la calle Mesa Central.

La corporación indicó que, al ingresar a la parte baja del distribuidor de norte a sur, la circulación será desviada hacia el sur para acceder a la calle Mar del Sur.

Seguridad Vial pidió a los automovilistas tomar en cuenta los tiempos de traslado, no exceder los límites de velocidad y atender los señalamientos instalados en la zona de trabajos.

Asimismo, exhortó a conducir con cortesía y respeto hacia otros guiadores, además de seguir en todo momento las indicaciones de los agentes viales que estarán orientando la circulación.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte de las labores para mantener el orden vial durante intervenciones en infraestructura urbana y reducir riesgos de incidentes en la zona.

La Coordinación General de Seguridad Vial reiteró que trabaja bajo el objetivo de fortalecer una mejor cultura vial, generar conciencia y promover responsabilidad al transitar por las distintas vialidades de Ciudad Juárez.

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