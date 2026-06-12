Atiende Protección Civil derrame químico e incendio en almacén de residuos industriales

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Bomberos y Rescate Municipal respondieron a 63 servicios en 24 horas; ambos incidentes fueron controlados sin personas lesionadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido entre el 11 y 12 de junio se atendieron 47 servicios por parte del Departamento de Bomberos y 16 intervenciones de Rescate Municipal, entre las que destacaron un derrame químico y un incendio en un establecimiento dedicado al almacenamiento de residuos industriales.

El primero de los incidentes ocurrió en una bodega ubicada en el cruce de las calles Papayas y bulevar Zaragoza, en la colonia Granjero, donde personal especializado del área de Materiales Peligrosos (HAZ-MAT) respondió a un derrame químico que afectó una superficie aproximada de 25 por 25 metros.

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Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a trabajadores y habitantes de inmuebles colindantes mientras se realizaban las labores de control de la emergencia. Posteriormente se aplicaron protocolos de mitigación, contención, ventilación y neutralización de la sustancia para evitar la dispersión de vapores y reducir riesgos para la población.

La dependencia municipal informó que no se registraron personas lesionadas durante el incidente y precisó que una empresa especializada se encargará de la recolección y disposición final del material contaminado.

Por otra parte, elementos del Departamento de Bomberos atendieron un incendio en un predio ubicado en la calle Manzanillo número 2927, en el cruce con Tehuacán, dentro de la colonia Granjas Santa Elena.

El inmueble era utilizado como almacén de residuos industriales y cuenta con una superficie aproximada de 3 mil metros cuadrados. De acuerdo con el reporte, las llamas consumieron por completo un área de almacenamiento de aproximadamente 50 por 30 metros.

Gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego fue controlado y extinguido sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones adicionales en la zona.

La Dirección General de Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de riesgo a través del número de emergencias 911 y recordó la importancia de mantener medidas de seguridad en instalaciones donde se manejen materiales o residuos potencialmente peligrosos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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